Home Nacional "colegio de profesores condena agresión a docentes del instituto n..."

Colegio de Profesores condena agresión a docentes del Instituto Nacional

El presidente del gremio, Mario Aguilar, dijo que “no puede ser que hoy ser profesor o ser profesora sea una profesión de riesgo, en donde puede incluso temer por tu integridad física o por tu vida. Esto no se puede aceptar y es absolutamente condenable”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Colegio de Profesores condena agresión a docentes del Instituto Nacional

El Colegio de Profesores condenó la agresión que sufrieron tres docentes del Instituto Nacional tras los incidentes registrados durante la mañana de este viernes.

El presidente del gremio, Mario Aguilar, señaló que “tres profesoras fueron agredidas violentamente, y además rociadas con bencina por desconocidos que cubrían su rostro. Eso es algo inaceptable”.

En ese sentido, dijo que “lo que hay que hacer acá, es tomar las medidas que corresponden para prevenir este tipo de acciones y, por supuesto, dar protección a los trabajadores y trabajadoras”.

“No puede ser que hoy ser profesor o ser profesora sea una profesión de riesgo, en donde puede incluso temer por tu integridad física o por tu vida. Esto no se puede aceptar y es absolutamente condenable”, manifestó.

Por otro lado, el dirigente comentó sobre las críticas al gremio por parte del alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), y sostuvo que “tiene una obsesión con el Colegio de Profesores que es un poquito preocupante”.

Encapuchados lanzaron bencina a tres profesoras del Instituto Nacional
Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Internacional
“Mafia chilena” en la mira: policía aleman...

“En un plazo de 14 días hemos detenido en Múnich a un total de 11 ladrones de viviendas sudamericanos”, declaró este viernes a EFE el comisario Christian Drexler, luego de ser consultado por una información adelantada por el tabloide Bild.

Leer mas
Nacional
Perú anuncia un “comité binacional de cooperació...

El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo de Zela, dijo este viernes que “hemos decidido conformar un comité binacional de cooperación migratoria. Ese comité debe estar inaugurando sus tareas el día lunes en la mañana. La idea es resolver los problemas de cooperación entre ambos países”.

Leer mas
Nacional
Encuentran a menor de 3 años deambulando solo y descal...

La abuela del pequeño llegó al recinto para retirarlo, pero las educadoras no lograron ubicarlo. Tras minutos de incertidumbre, la mujer llamó a la madre del niño para advertirle que su hijo no estaba en el establecimiento. “Pensé lo peor”, relató la mamá más tarde.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
1
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/