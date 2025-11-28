Colegio de Profesores condena agresión a docentes del Instituto Nacional

El Colegio de Profesores condenó la agresión que sufrieron tres docentes del Instituto Nacional tras los incidentes registrados durante la mañana de este viernes.



El presidente del gremio, Mario Aguilar, señaló que “tres profesoras fueron agredidas violentamente, y además rociadas con bencina por desconocidos que cubrían su rostro. Eso es algo inaceptable”.



En ese sentido, dijo que “lo que hay que hacer acá, es tomar las medidas que corresponden para prevenir este tipo de acciones y, por supuesto, dar protección a los trabajadores y trabajadoras”.



“No puede ser que hoy ser profesor o ser profesora sea una profesión de riesgo, en donde puede incluso temer por tu integridad física o por tu vida. Esto no se puede aceptar y es absolutamente condenable”, manifestó.



Por otro lado, el dirigente comentó sobre las críticas al gremio por parte del alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), y sostuvo que “tiene una obsesión con el Colegio de Profesores que es un poquito preocupante”.