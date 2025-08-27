Colegio de Río Bueno suspendió clases por presencia de larvas, ratones, palomas y murciélagos en alrededores

Un colegio municipal de la comuna de Río Bueno (Región de Los Ríos) suspendió sus clases debido a la detección de larvas, ratones, palomas e incluso una “colonia de murciélagos” en sus alrededores.

El recinto afectado corresponde a la Escuela Pampa Ríos, donde el centro de padres y apoderados advirtió el viernes que “larvas cayeron del techo del segundo piso” del establecimiento, producto de “una lana de vidrio en mal estado y contaminada” instalada en el lugar.

A esto se suma la denuncia de que “cayó un murciélago” en el gimnasio, además de señalar que los problemas sanitarios “llevan varios años”, pese a fumigaciones “que no han sido exitosas”.

Amber Cariaga, secretaria del centro de padres y apoderados, afirmó: “Nos sentimos abandonados por los estamentos y las instituciones que deberían hacerse cargo (…). Me parece una falta de respeto para nuestros niños no tener condiciones básicas de salubridad en un lugar al que van todos los días, e incluso asisten de otros establecimientos”.

En tanto, una apoderada denunció: “A los niños les caían los gusanos en los cuadernos mientras estaban en clase”.

SUSPENSIÓN AFECTA A CASI 500 ALUMNOS

La Seremi de Salud de Los Ríos resolvió suspender las clases, lo que afecta a cerca de 500 estudiantes.

“Recibimos una denuncia sobre condiciones sanitarias de riesgo por aparición de palomas, murciélagos y roedores en el establecimiento, así que hemos venido a hacer la fiscalización”, señaló Susana Ríos, jefa provincial de la Seremi de Salud.

“El director de la escuela ya había decidido suspender las clases y se está evaluando de acuerdo a la evaluación sanitaria el tiempo el que se extenderá esta medida. Tenemos que rectificar cuándo se retomarán las clases”, agregó la autoridad.

Ríos puntualizó que esperan que las reparaciones en la infraestructura y el saneamiento posterior se realicen a la brevedad, de modo que pueda fijarse un plazo concreto para el retorno a clases.