Coloma replica a Vallejo: “Tengo que saber si esa es la nueva forma de relacionarse del Gobierno con el Parlamento”

El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, se preguntó sobre una “nueva forma de relacionarse del Gobierno con el Parlamento” después del emplazamiento que le hizo este lunes la vocera de La Moneda, Camila Vallejo.

La polémica surgió luego de que el propio parlamentario UDI criticara el proyecto de ley corta del Gobierno para resolver el fallo de la Corte Suprema en contra de las isapres, el cual obliga a las aseguradoras a regirse por la tabla única de factores de la Superintendencia de Salud de 2019, restituyendo los cobros en exceso a los afiliados que hayan sido realizados mediante otras tablas.

En T13 Radio, Coloma aseguró que la solución propuesta por el Ejecutivo “no flota” al remarcar que “no soluciona (…) la posibilidad de que quiebren las isapres y que más de 3 millones 300 mil personas no tengan opción de tener, a través de seguro, una atención de salud y que presionen por tanto el sistema público”.

Vallejo respondió en un Gobierno Informa, señalando que “algún parlamentario dijo que el proyecto no flotaba, la pregunta es qué no le flota, ¿un perdonazo, un salvataje, o qué? Nuestra responsabilidad es dar respuesta, no solo establecer problemas”.

Consultado por dichas declaraciones, Coloma indicó este martes en Radio Infinita que “no sé cuál fue su intención” y criticó que se le hayan sindicado “oscuras intenciones”.

“La forma de actuar, algo cambió. Y yo tengo otra explicación -nadie me ha dado otra- que no haya ahí un cambio de digitación, de enfrentarse, de reaccionar o de relacionarse a quienes tenemos una visión diferente”, advirtió.

El parlamentario acusó que “aquí hay algo más profundo que hay que dilucidar. Yo tengo que saber estos días si esa esa es la nueva forma de relacionarse del Gobierno con el Parlamento”.

“En el caso mío, yo he tratado siempre de buscar lógicas de entendimiento más que de enfrentamiento para llegar a acuerdos buenos, no cualquier acuerdo”, aclaró.

Respecto al proyecto alternativo de isapres presentado por la oposición y que reduce -y en casos anula- significativamente las devoluciones que deberán hacer las empresas, Coloma dijo que “es perfectamente legítimo plantear fórmulas alternativas para llegar a una solución”.

“Lo que yo no sé bien, si lo que el Gobierno busca resolver el problema o terminar con el actual sistema de salud, estableciendo un ente estatal público. Que pareciera ser, a lo menos de un sector del Gobierno, un deseo original, porque algo de eso estaba en el programa”, criticó.

Además, aseveró que los resultados de las elecciones de consejeros constitucionales son “una derrota muy significativa del Gobierno. Me preocupa la forma de reaccionar, que en vez de asumirla, generó un escenario más de enfrentamiento, que haga perder de vista el efecto profundo que es la segunda derrota del Gobierno en muy poco tiempo, básicamente tiene que ver con su pérdida de adhesión ciudadana”.