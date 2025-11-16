Comando de Jara ya prepara el escenario en París-Londres para su noche electoral

A medida que avanzaba la jornada electoral, el equipo de Jeannette Jara comenzó a dar forma al punto neurálgico donde la candidata oficialista enfrentará la noche de resultados.

Desde temprano, su comando trabajó en los preparativos del escenario que recibirá a la abanderada de Unidad por Chile.

La instalación se levantó en un lugar emblemático del centro de Santiago, en la esquina de calle Londres, en pleno barrio París-Londres.

Allí, según consignó La Tercera, se montó una estructura de fondo negro y azul, iluminada con tonos que evocan la bandera chilena y ubicada junto al Museo de Arte Colonial de San Francisco.

Ese punto del barrio patrimonial se ha transformado en el centro de operaciones, y este domingo el flujo de personas aumentó a medida que se acercaba la hora del cierre de mesas, reforzando la expectación en torno a la jornada.

Jara, exministra y representante de Unidad por Chile, fue la última de los ocho postulantes presidenciales en emitir su voto, cerca de las 14:00 horas en el Liceo Poeta Federico García Lorca, el mismo establecimiento donde cursó su educación básica.