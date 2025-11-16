Home Nacional "comando de jara ya prepara el escenario en parís-londres para su ..."

Comando de Jara ya prepara el escenario en París-Londres para su noche electoral

Desde temprano, su comando trabajó en los preparativos del escenario que recibirá a la abanderada de Unidad por Chile.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia

A medida que avanzaba la jornada electoral, el equipo de Jeannette Jara comenzó a dar forma al punto neurálgico donde la candidata oficialista enfrentará la noche de resultados.

Desde temprano, su comando trabajó en los preparativos del escenario que recibirá a la abanderada de Unidad por Chile.

La instalación se levantó en un lugar emblemático del centro de Santiago, en la esquina de calle Londres, en pleno barrio París-Londres.

Allí, según consignó La Tercera, se montó una estructura de fondo negro y azul, iluminada con tonos que evocan la bandera chilena y ubicada junto al Museo de Arte Colonial de San Francisco.

Ese punto del barrio patrimonial se ha transformado en el centro de operaciones, y este domingo el flujo de personas aumentó a medida que se acercaba la hora del cierre de mesas, reforzando la expectación en torno a la jornada.

Jara, exministra y representante de Unidad por Chile, fue la última de los ocho postulantes presidenciales en emitir su voto, cerca de las 14:00 horas en el Liceo Poeta Federico García Lorca, el mismo establecimiento donde cursó su educación básica.

Tercer cómputo del Servel: Jara y Kast pasarían a segunda vuelta
Source Texto: La Nación / Foto: Aton (referencial)
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Quinto cómputo del Servel: Jara (26,45%) y Kast (24,46...

La gran sorpresa es el candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, que logra un 18,62% y queda en tercer lugar. El cuarto lugar es para el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, que logra un 13,92%, y el quinto lugar lo obtiene la candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, que logra un 13,47%.

Leer mas
Nacional
Matthei reconoce derrota y es la primera candidata en ...

La candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas dijo que “hoy son otros los llamados a avanzar en la carrera presidencial. A ellos, los felicito”, marcando el tono de un mensaje orientado a aceptar la ventaja de sus contendores y el cierre definitivo de su propia opción.

Leer mas
Nacional
Kaiser admite el resultado electoral y confirma su apo...

“Vamos a respaldar la candidatura de José Antonio Kast en segunda vuelta”, afirmó, dando paso a un extenso mensaje dirigido a sus votantes y al rol que proyecta para su partido en los próximos años.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
12
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/