Comando de Kast contesta a Jara: “No solo no conoce su programa, sino que también critica los programas de otros sin leerlos”

El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, presentó la noche de este jueves sus bases programáticas.

Tras ello la abanderada del oficialismo, Jeannette Jara, criticó sus medidas económicas, acusando que eran “propuestas para la galería” y que castigaban a los adultos mayores.

Según consignó Emol, ello en alusión a la rebaja al 3% al impuesto de las empresas y la eliminación del aporte solidario.



El comando de Kast respondió la tarde de este viernes a los cuestionamientos señalando que ésta, “no solo no conoce su programa, sino que también critica los programas de otros sin leerlos”.



Según explicaron, “lo que se propone es eliminar el préstamo forzoso al Estado que se aprobó en la reforma de pensiones, sustituyéndolo por inversiones en instrumentos de mercado, resguardando el aumento de pensiones y el 100% de ahorros de los cotizantes”.