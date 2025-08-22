Home Nacional "comando de kast contesta a jara: “no solo no conoce su programa, ..."

Comando de Kast contesta a Jara: “No solo no conoce su programa, sino que también critica los programas de otros sin leerlos”

La candidata del oficialismo criticó sus medidas económicas, acusando que eran “propuestas para la galería” y que castigaban a los adultos mayores.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia

El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, presentó la noche de este jueves sus bases programáticas.

Tras ello la abanderada del oficialismo, Jeannette Jara,  criticó sus medidas económicas, acusando que eran “propuestas para la galería” y que castigaban a los adultos mayores.

Según consignó Emol, ello en alusión a la rebaja al 3% al impuesto de las empresas y la eliminación del aporte solidario.

El comando de Kast respondió la tarde de este viernes a los cuestionamientos señalando que ésta, “no solo no conoce su programa, sino que también critica los programas de otros sin leerlos”.

Según explicaron, “lo que se propone es eliminar el préstamo forzoso al Estado que se aprobó en la reforma de pensiones, sustituyéndolo por inversiones en instrumentos de mercado, resguardando el aumento de pensiones y el 100% de ahorros de los cotizantes”.

Kast presentó programa con foco en seguridad, economía y temas sociales
Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

“Tengo pititos”: Joven es detenido luego d...

El mayor Jordan Escobar, de la Primera Comisaría, señaló que el joven gritaba: “pititos, cabros, tengo pititos”. Sin embargo, su intento de venta se frustró porque a quienes les ofreció la marihuana resultaron ser carabineros encubiertos.

Leer mas
Nacional

Timonel de la UDI sobre Grau: “Siento que le falta ton...

Guillermo Ramírez, en diálogo con Radio Agricultura, abordó el cambio de gabinete. En el caso del exministro Valenzuela “lo que hizo el Presidente Boric es una decepción gigantesca”, remarcó..

Leer mas
Economía

Codelco alcanzó 634 mil toneladas de producción propia...

En el primer semestre destacaron los aumentos de producción en las divisiones Ministro Hales y El Teniente, además del proyecto estructural Rajo Inca en Salvador, que se encuentra en etapa de ramp up (proceso de aumento gradual de la producción) desde diciembre pasado y que suma un aporte de 17 mil toneladas en este primer semestre.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
6
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/