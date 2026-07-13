Comisión de Hacienda del Senado despachó Megarreforma y texto pasó a Sala

Con la aprobación, por mayoría, de la invariabilidad tributaria, la Comisión de Hacienda del Senado concluyó la votación de las indicaciones del proyecto para la Reconstrucción. Y lo despachó a Sala para su votación.



Este miércoles 15 de julio, la Sala se pronunciará sobre el texto trabajado en particular por las comisiones de Medio Ambiente, Trabajo y Hacienda. Luego de ello, la norma será remitida a tercer trámite a la Cámara de Diputados.



En la jornada matinal de Hacienda, las senadoras Daniella Cicardini (PS), María José Gatica (RN)y Paulina Vodanovic (PS) y los senadores Javier Macaya (UDI, presidente) y Rodolfo Carter (Ind.) retomaron la sesión del viernes 10 de julio. Sometiendo a votación temas como la invariabilidad tributaria.

En la jornada vespertina se abordaron los artículos transitorios

A su vez, en la jornada vespertina se abordaron los artículos transitorios relativos al impuesto a las donaciones. El pago de obligaciones tributarias y la repatriación de capitales entre otras materias.



Respecto a las votaciones, el senador Diego Ibáñez (FA) reemplazó en momentos a la senadora Daniella Cicardini; y el senador Iván Moreira (UDI), al senador Carter. También asistieron a la sesión e intervinieron las senadoras Karol Cariola (PC) y Danisa Astudillo (PS) y los senadores Daniel Núñez (PC) y Rojo Edwards (Ind).



Respecto a la invariabilidad tributaria, se aprobó (a favor los senadores Macaya, Gatica y Carter; y en contra los senadores Ibáñez y Vodanovic) la propuesta del Ejecutivo. Basada en un acuerdo con senadores del PPD Loreto Carvajal y Ricardo Celis.



El texto establece que las condiciones impositivas se fijarán en 10 años para las inversiones de 50 millones de dólares. En 15 años a las de entre 50 y 350 millones y en 20 años para las inversiones superiores a ese rango.



También se introduce una tasa de un 1,5% a las empresas que se acojan a la invariabilidad. Es decir, el impuesto corporativo quedará en 43,5%.



El senador Núñez hizo reserva de constitucionalidad explicando que “este criterio superará los 4 años de un gobierno, por lo que vulnera la soberanía popular”.



Usando el mismo argumento, la senadora Vodanovic indicó que “no cumple con estándares mínimos”. Mientras que el senador Ibáñez hizo ver que “si llegamos a ser gobierno, vamos a eliminar esta disposición”. A ello adhirió la senadora Cicardini.



El senador Macaya recordó que los presidentes Frei Montalva y Ricardo Lagos Escobar aplicaron invariabilidad para captar recursos y el senador Carter cuestionó que “se nos diga que estamos amarrando tributos y ustedes olvidan lo que hicieron con SQM”.