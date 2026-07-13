Rincón dice que racionamiento eléctrico está a la espera de ser firmado por Kast

La ministra de Energía, Ximena Rincón, anunció que el decreto de racionamiento eléctrico se encuentra “en revisión para que sea firmado” por el Presidente Kast.



Rincón detalló que la medida busca asegurar la continuidad del suministro eléctrico ante la estrechez energética debido a la sequía. “El decreto básicamente lo que hace es ponerse en los escenarios de evitar cortes de luz”, indicó.



Explicó que “lo que queremos es que tengamos suministro eléctrico en todo el país y que eso sea la tónica”. Añadió que “hay que tomar todas las medidas alternativas para poder suplir esta escasez hídrica que tenemos con gas básicamente”.



La titular de Energía apuntó al trabajo preventivo para evitar cortes de luz y mantener el suministro eléctrico en todo el país.