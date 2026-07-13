Home Nacional "kast suspende gira a la región de tarapacá por sistema frontal..."

Kast suspende gira a la Región de Tarapacá por sistema frontal

Desde Presidencia indicaron que el Mandatario decidió permanecer al frente de la coordinación del Gobierno ante las lluvias y vientos previstos entre las regiones de Coquimbo y Biobío.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Kast suspende gira a la Región de Tarapacá por sistema frontal

El Presidente José Antonio Kast suspendió la gira que realizaría a la Región de Tarapacá.

Esto debido a las posibles dificultades que podría provocar el sistema frontal pronosticado para la zona centro-sur del país.

Según consignó Radio Cooperativa, el Mandatario tenía contemplado participar en la misa de la Fiesta de La Tirana, visitar la comuna fronteriza de Colchane y encabezar un gabinete regional en Iquique. Además de asistir al diálogo ciudadano “Presidente Presente”.

Desde Presidencia explicaron que Kast decidió permanecer al frente de la coordinación del Gobierno ante las lluvias y vientos previstos entre las regiones de Coquimbo y Biobío.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Gobierno declaró emergencia preventiva en 10 regiones ...

El biministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, dijo que “estamos frente a un próximo sistema frontal que se pronostica de gran intensidad y multiamenaza. Eso significa que tendremos lluvias intensas, vientos, nevadas y posibles ventiscas y también marejadas. Esto afectará principalmente entre Atacama y Biobío desde la madrugada del martes 14 hasta la noche del sábado 18 de julio”.

Leer mas
Nacional
Rincón dice que racionamiento eléctrico está a la espe...

La ministra de Energía dijo que la medida busca asegurar la continuidad del suministro eléctrico ante la estrechez energética debido a la sequía. “El decreto básicamente lo que hace es ponerse en los escenarios de evitar cortes de luz”, indicó.

Leer mas
Economía
Comisión de Hacienda del Senado despachó Megarreforma ...

Este miércoles 15 de julio, la Sala se pronunciará sobre el texto trabajado en particular por las comisiones de Medio Ambiente, Trabajo y Hacienda. Luego de ello, la norma será remitida a tercer trámite a la Cámara de Diputados.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
14
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/