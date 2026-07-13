Kast suspende gira a la Región de Tarapacá por sistema frontal

El Presidente José Antonio Kast suspendió la gira que realizaría a la Región de Tarapacá.

Esto debido a las posibles dificultades que podría provocar el sistema frontal pronosticado para la zona centro-sur del país.

Según consignó Radio Cooperativa, el Mandatario tenía contemplado participar en la misa de la Fiesta de La Tirana, visitar la comuna fronteriza de Colchane y encabezar un gabinete regional en Iquique. Además de asistir al diálogo ciudadano “Presidente Presente”.

Desde Presidencia explicaron que Kast decidió permanecer al frente de la coordinación del Gobierno ante las lluvias y vientos previstos entre las regiones de Coquimbo y Biobío.