Roban bóveda de banco en La Calera: sujetos se llevaron más de $800 millones

Un grupo de al menos cuatro sujetos ingresaron a una sucursal del Banco BCI en la comuna de La Calera, Región de Valparaíso, sustrayendo al menos $877 millones.



Según consignó 24Horas, el hecho ocurrió a eso de las 13:55 horas en calle San Joaquín Pérez, cuando los individuos, vestidos con overoles color salmón, encapuchados y con armas de fuego llegaron al lugar. Intimidaron al vigilante y le quitaron su armamento.



Los sujetos lograron acceder al interior de la bóveda a través de una puerta con clave y se llevaron $876.855.000 en efectivo. Posteriormente, se dieron a la fuga.



Carabineros detalló que no se registraron personas lesionadas. Continúan realizando las diligencias correspondientes para identificar y ubicar a los responsables del millonario robo.



Asimismo, se están revisando las grabaciones de las cámaras de vigilancia de la sucursal y se están recabando diversos antecedentes para esclarecer los hechos.