Muere Rob Dieperink, árbitro que había sido apartado del Mundial por denuncia de abuso sexual

Rob Dieperink, árbitro neerlandés que había sido excluido del Mundial 2026 antes del inicio del torneo, falleció este lunes a los 38 años.

La información fue confirmada por la Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB), que dio a conocer la noticia en sus redes sociales,

“Estamos conmocionados y profundamente apesadumbrados por el fallecimiento de Rob Dieperink. Con Rob perdemos a un árbitro muy valorado, pero sobre todo a un colega agradable y comprometido”, expresaron.

Originalmente, Dieperink había sido seleccionado para desempeñarse como VAR en la Copa del Mundo. Sin embargo, la FIFA lo apartó de la nómina luego de que fuera detenido en Londres por la denuncia de un presunto abuso sexual contra una adolescente.

La policía británica revisó imágenes de cámaras de seguridad y dispositivos digitales durante la investigación. Finalmente, el caso fue cerrado sin presentar cargos contra Dieperink, ya que las pruebas no alcanzaban el estándar necesario para continuar el proceso.

El medio británico Daily Mail indicó que se desconoce la causa de muerte del árbitro, quien dirigía en la Eredivisie de su país desde 2017.

Asimismo, la Policía inició una investigación tras el hallazgo de una persona fallecida en la calle de Borculo, localidad donde residía Dieperink.