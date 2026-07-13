Home Triunfo "muere rob dieperink, árbitro que había sido apartado del mundial ..."

Muere Rob Dieperink, árbitro que había sido apartado del Mundial por denuncia de abuso sexual

El juez neerlandés tenía 38 años, y de momento, se desconoce la causa de su fallecimiento. Previo a la Copa del Mundo, había sido excluido del torneo al ser acusado de una presunta agresión sexual a una adolescente, pero el caso fue cerrado por no reunir las pruebas necesarias.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
Muere Rob Dieperink, árbitro que había sido apartado del Mundial por denuncia de abuso sexual

Rob Dieperink, árbitro neerlandés que había sido excluido del Mundial 2026 antes del inicio del torneo, falleció este lunes a los 38 años.

La información fue confirmada por la Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB), que dio a conocer la noticia en sus redes sociales, 

“Estamos conmocionados y profundamente apesadumbrados por el fallecimiento de Rob Dieperink. Con Rob perdemos a un árbitro muy valorado, pero sobre todo a un colega agradable y comprometido”, expresaron. 

Originalmente, Dieperink había sido seleccionado para desempeñarse como VAR en la Copa del Mundo. Sin embargo, la FIFA lo apartó de la nómina luego de que fuera detenido en Londres por la denuncia de un presunto abuso sexual contra una adolescente.

La policía británica revisó imágenes de cámaras de seguridad y dispositivos digitales durante la investigación. Finalmente, el caso fue cerrado sin presentar cargos contra Dieperink, ya que las pruebas no alcanzaban el estándar necesario para continuar el proceso.

El medio británico Daily Mail indicó que se desconoce la causa de muerte del árbitro, quien dirigía en la Eredivisie de su país desde 2017.

Asimismo, la Policía inició una investigación tras el hallazgo de una persona fallecida en la calle de Borculo, localidad donde residía Dieperink.

Source Texto: La Nación/Foto: X
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Rincón dice que racionamiento eléctrico está a la espe...

La ministra de Energía dijo que la medida busca asegurar la continuidad del suministro eléctrico ante la estrechez energética debido a la sequía. “El decreto básicamente lo que hace es ponerse en los escenarios de evitar cortes de luz”, indicó.

Leer mas
Nacional
Roban bóveda de banco en La Calera: sujetos se llevaro...

Según consignó 24Horas, el hecho ocurrió a eso de las 13:55 horas en calle San Joaquín Pérez, cuando los individuos, vestidos con overoles color salmón, encapuchados y con armas de fuego llegaron al lugar. Intimidaron al vigilante y le quitaron su armamento.

Leer mas
Nacional
Kast suspende gira a la Región de Tarapacá por sistema...

Desde Presidencia indicaron que el Mandatario decidió permanecer al frente de la coordinación del Gobierno ante las lluvias y vientos previstos entre las regiones de Coquimbo y Biobío.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
10
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/