Ministra de la Mujer detalló las medidas que incluye “Modo Empleo” para enfrentar desempleo femenino

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, detalló las medidas que incluye la iniciativa del Gobierno “Modo Empleo”. Y las acciones que tendrá para enfrentar el desempleo femenino.



“No podemos olvidar que siempre la cifra de desempleo femenino ha sido mayor que el masculino por situaciones estructurales”, recordó en entrevista con Radio Agricultura.



Agregó que “constantemente, año tras año, tenemos estas cifras que son superiores en cuanto al desempleo femenino. Y específicamente la cifra del 10,5% hoy nos tiene muy ocupados como Gobierno”.



“El ‘Modo empleo’ es un paquete de medidas que consiste en el subsidio por el empleo. En programas, en proyectos que traerán inversión al país, que son los mejoramientos urbanos. Mejoramientos de los barrios y también los subsidios que ya habíamos anunciado anteriormente. Y una inyección para los emprendedores en materia de Sercotec”, explicó Marín.

Subsidio “estará focalizado por región”

El subsidio, indicó, “estará focalizado por región -me refiero a las regiones que tienen sobre el 10% de desempleo en promedio. Y también quienes tienen mayor desempleo de las mujeres”.



La ministra de la Mujer hizo mención de dos regiones del país que manejan actualmente las cifras más altas: O’Higgins que cuenta con 12,5% de desempleo femenino, y Ñuble, con 12,3%.



“Y por supuesto, (el paquete de medidas) tendrá un eje en algunos rubros que nos parecen que son importantes, como el rubro de la construcción, el rubro también de las obras públicas, que es donde va a haber inversión”, aseguró.



Detalló que el programa tiene un tope para otorgar hasta 200 subsidios por empleador. “Eso nos permite también tener mayores oportunidades laborales y que no solamente en un rubro se concentre todo el beneficio”, dijo.



“El día miércoles 15 comienzan las postulaciones a través de la página del Sence, y allí se van a consignar también todos los requisitos y va a comenzar la postulación”, afirmó.



En la entrevista se le consultó a la secretaria de Estado por la Megarreforma y aseguró que “la miramos con mucha tranquilidad, también con mucha humildad. Pero con mucha esperanza de lo que este proyecto puede traer al país”.



“Confiamos en todo el trabajo que se ha realizado en materia parlamentaria, pre legislativa”, agregó Judith Marín, quien espera los votos y el apoyo de los parlamentarios “no solamente del oficialismo, también de la oposición”.