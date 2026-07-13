Home Nacional "tribunal dicta 15 años de cárcel para pelentaro llaitul y otros c..."

Tribunal dicta 15 años de cárcel para Pelentaro Llaitul y otros cuatro comuneros por atentado en Lautaro

Según consignó Emol, el hijo de Héctor Llaitul -fundador de la Coordinadora Arauco Malleco-, Juan Carlos Mardones Sáez, Luis Guillermo Menares Chañilao, Luis Darío Fuenzalida Eneros y Jorge Andrés Caniupil Coña fueron considerados autores del atentado ocurrido el 22 de noviembre de 2022 en un fundo en Lautaro.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Tribunal dicta 15 años de cárcel para Pelentaro Llaitul y otros cuatro comuneros por atentado en Lautaro

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco dictó 15 años de prisión para para Pelentaro Héctor Llaitul y otros cuatro comuneros condenados por incendio, secuestro y hurto.

Según consignó Emol, el hijo de Héctor Llaitul -fundador de la Coordinadora Arauco Malleco-, Juan Carlos Mardones Sáez, Luis Guillermo Menares Chañilao, Luis Darío Fuenzalida Eneros y Jorge Andrés Caniupil Coña fueron considerados autores del atentado ocurrido el 22 de noviembre de 2022 en un fundo en Lautaro.

Llaitul y el resto de los comuneros ingresaron esa madrugada hasta las inmediaciones del fundo San Luis. Intimidaron a los trabajadores forestales con armas de fuego y quemaron tres camiones y una excavadora. Tras huir dejaron un lienzo reivindicatorio firmado por la CAM.

Tras ser detenidos y procesados, el pasado 25 de junio se les declaró culpables. Este lunes fue la lectura de sentencia.

Los magistrados dieron siete años de prisión a los condenados por el delito de incendio. Tres años y un día de presidio por secuestro. Tres años y un día por hurto y otros 541 días más de presidio por un segundo hurto.

Junto a la pena de cárcel, los condenados deberán pagar las accesorias del proceso y una multa de hasta 17 UTM.

Pelentaro Llaitul y Juan Mardones fueron condenados además a  541 días de prisión por porte ilegal de municiones.

Source Texto: Aton/Foto: Aton (Referencial)
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Gobierno declaró emergencia preventiva en 10 regiones ...

El biministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, dijo que “estamos frente a un próximo sistema frontal que se pronostica de gran intensidad y multiamenaza. Eso significa que tendremos lluvias intensas, vientos, nevadas y posibles ventiscas y también marejadas. Esto afectará principalmente entre Atacama y Biobío desde la madrugada del martes 14 hasta la noche del sábado 18 de julio”.

Leer mas
Nacional
Rincón dice que racionamiento eléctrico está a la espe...

La ministra de Energía dijo que la medida busca asegurar la continuidad del suministro eléctrico ante la estrechez energética debido a la sequía. “El decreto básicamente lo que hace es ponerse en los escenarios de evitar cortes de luz”, indicó.

Leer mas
Economía
Comisión de Hacienda del Senado despachó Megarreforma ...

Este miércoles 15 de julio, la Sala se pronunciará sobre el texto trabajado en particular por las comisiones de Medio Ambiente, Trabajo y Hacienda. Luego de ello, la norma será remitida a tercer trámite a la Cámara de Diputados.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
17
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/