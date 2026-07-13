Tribunal dicta 15 años de cárcel para Pelentaro Llaitul y otros cuatro comuneros por atentado en Lautaro

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco dictó 15 años de prisión para para Pelentaro Héctor Llaitul y otros cuatro comuneros condenados por incendio, secuestro y hurto.

Según consignó Emol, el hijo de Héctor Llaitul -fundador de la Coordinadora Arauco Malleco-, Juan Carlos Mardones Sáez, Luis Guillermo Menares Chañilao, Luis Darío Fuenzalida Eneros y Jorge Andrés Caniupil Coña fueron considerados autores del atentado ocurrido el 22 de noviembre de 2022 en un fundo en Lautaro.



Llaitul y el resto de los comuneros ingresaron esa madrugada hasta las inmediaciones del fundo San Luis. Intimidaron a los trabajadores forestales con armas de fuego y quemaron tres camiones y una excavadora. Tras huir dejaron un lienzo reivindicatorio firmado por la CAM.



Tras ser detenidos y procesados, el pasado 25 de junio se les declaró culpables. Este lunes fue la lectura de sentencia.

Los magistrados dieron siete años de prisión a los condenados por el delito de incendio. Tres años y un día de presidio por secuestro. Tres años y un día por hurto y otros 541 días más de presidio por un segundo hurto.

Junto a la pena de cárcel, los condenados deberán pagar las accesorias del proceso y una multa de hasta 17 UTM.

Pelentaro Llaitul y Juan Mardones fueron condenados además a 541 días de prisión por porte ilegal de municiones.