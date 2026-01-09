Cómo llegar a Laguna Lejía: uno de los lugares turísticos en Chile en el altiplano de Atacama

La Laguna Lejía es uno de los lugares turísticos en Chile más impactantes del norte del país y, al mismo tiempo, uno de los menos intervenidos por el turismo masivo.

Ubicada en pleno altiplano de la Región de Antofagasta, a más de 4.300 metros sobre el nivel del mar, este espejo de agua de tonos azules intensos se extiende a los pies del volcán Lascar, ofreciendo un paisaje extremo, silencioso y de gran valor ecológico. Su acceso requiere planificación, pero la experiencia recompensa con creces el esfuerzo.

Dónde se ubica la Laguna Lejía

La Laguna Lejía se encuentra dentro de la Reserva Nacional Los Flamencos, al sureste de San Pedro de Atacama, en una zona de alta montaña cercana a la frontera con Argentina.

Está rodeada por volcanes activos e inactivos, planicies salinas y otras lagunas altiplánicas, lo que la convierte en parte de un circuito natural que reúne varios de los lugares turísticos en Chile más singulares del desierto de Atacama.

La distancia desde San Pedro de Atacama es de aproximadamente 90 kilómetros, en un entorno donde las condiciones climáticas y la altitud influyen directamente en el viaje.

Cómo llegar a Laguna Lejía desde San Pedro de Atacama en auto

Llegar en vehículo particular es una de las formas más habituales de acceso, especialmente para quienes buscan flexibilidad en los tiempos y desean recorrer otros lugares turísticos en Chile del altiplano.

Desde San Pedro de Atacama, se debe tomar la Ruta CH-23 en dirección a Toconao y Paso Jama. Esta carretera está asfaltada y se interna progresivamente en la cordillera. Tras avanzar cerca de 75 kilómetros, el paisaje cambia de forma radical: aparecen salares, lagunas altoandinas y conos volcánicos.

Para llegar a la Laguna Lejía, es necesario tomar un camino de ripio que se desprende de la ruta principal cerca del volcán Lascar. Es importante destacar que este acceso no cuenta con señalización oficial para turistas, por lo que se recomienda informarse previamente, contar con guía o GPS actualizado para no perder el desvío.

El tiempo estimado de viaje es de 1 hora y 45 minutos a 2 horas, dependiendo del clima, el estado de la ruta y las paradas de aclimatación.

Recomendaciones para conducir en altura

Conducir hacia la Laguna Lejía implica hacerlo a gran altitud, por lo que es fundamental considerar ciertos aspectos clave. Se recomienda utilizar vehículos en buen estado mecánico, idealmente con tracción 4×4, ya que algunos tramos pueden ser ripio o caminos de tierra, especialmente cerca de la laguna.

Es imprescindible cargar combustible antes de salir de San Pedro de Atacama, ya que no existen estaciones de servicio en la ruta. También se aconseja llevar agua, abrigo térmico, protección solar y alimentos ligeros. La conducción nocturna no es recomendable debido a la fauna silvestre y la escasa visibilidad.

Cómo llegar a Laguna Lejía en tour guiado

Para muchos visitantes, la opción más segura y práctica es contratar un tour desde San Pedro de Atacama. Las agencias locales incluyen la Laguna Lejía dentro de circuitos altiplánicos que también contemplan la Laguna Tuyajto y el Salar de Pujsa, todos reconocidos como destacados lugares turísticos en Chile por su valor paisajístico.

Los tours suelen salir temprano en la mañana y consideran transporte, guía especializado, desayuno y control básico de síntomas asociados a la altura. Esta alternativa es especialmente recomendable para personas sin experiencia previa en conducción en altura o que prefieren una visita informada desde el punto de vista geográfico y ambiental.

Transporte público: una opción inexistente

No existe transporte público directo hacia la Laguna Lejía. Los buses que operan en la zona solo conectan San Pedro de Atacama con localidades mayores como Calama o con el Paso Jama, sin detenciones en sectores remotos del altiplano. Por esta razón, el acceso solo es posible mediante vehículo particular o excursiones organizadas.

Mejor época para visitar uno de los lugares turísticos en Chile más extremos

La mejor época para visitar la Laguna Lejía se extiende entre abril y noviembre, cuando las condiciones climáticas son más estables y las probabilidades de precipitaciones son bajas. Durante los meses de verano, especialmente en enero y febrero, puede presentarse el denominado invierno altiplánico, con lluvias intensas y eventuales cortes de ruta.

En invierno, las temperaturas pueden descender por debajo de los -10 grados, por lo que es fundamental revisar el pronóstico antes de planificar el viaje.

Consideraciones de salud y conservación

Antes de visitar la Laguna Lejía, se recomienda pasar al menos uno o dos días de aclimatación en San Pedro de Atacama. La altitud puede provocar mal de altura, con síntomas como dolor de cabeza, náuseas o mareos. Ante cualquier molestia intensa, lo indicado es descender de inmediato.

Al formar parte de una reserva nacional, es obligatorio respetar las normas de conservación: no salirse de los caminos establecidos, no alimentar fauna silvestre y retirar todos los residuos. Proteger estos entornos es clave para preservar los lugares turísticos en Chile que aún conservan su carácter prístino.

Por qué visitar la Laguna Lejía

La Laguna Lejía destaca por su aislamiento, su entorno volcánico y su atmósfera silenciosa, que contrasta con los destinos más concurridos del norte chileno. Para quienes buscan conocer lugares turísticos en Chile fuera del circuito tradicional, este destino ofrece una experiencia intensa, contemplativa y profundamente ligada a la geografía extrema del altiplano de Atacama.