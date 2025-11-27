Cómo llegar a Punta de Choros: guía para visitar uno de los lugares turísticos en Chile más destacados del norte chico

Punta de Choros, en la Región de Coquimbo, es uno de los lugares turísticos en Chile más importantes para observar fauna marina, navegar hacia Isla Damas y conocer la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt.

Para aprovechar al máximo la visita, es fundamental conocer las rutas de acceso, el estado real del camino y las condiciones de navegación actualizadas a 2025.

Cómo llegar a Punta de Choros desde La Serena, lugares turísticos en Chile

La Serena es el principal punto de partida hacia Punta de Choros y la ruta está bien señalizada, aunque el último tramo requiere atención.

1. En vehículo particular

Ruta principal: La Serena → Ruta 5 Norte → Desvío señalizado hacia Punta de Choros → Tramo costero.

entre , dependiendo del estado del camino. Estado del camino 2025: Pavimentado en la Ruta 5. Últimos kilómetros por un tramo mixto (ripio / asfalto irregular), que puede variar en calidad según temporada y mantención.

Recomendación: conducir con precaución en el tramo final; llevar agua, protector solar, gorro y suficiente combustible.

2. En bus o transporte público

No existe transporte público directo desde La Serena a Punta de Choros.

desde La Serena a Punta de Choros. La opción es: Tomar bus a La Higuera o Punta Colorada (servicios irregulares según temporada). Luego contratar taxi local, transfer o vehículo particular para los últimos kilómetros.

Consejo: debido a la baja frecuencia, es preferible coordinar el traslado por anticipado o viajar en tour desde La Serena.

3. En tour desde La Serena

La opción más cómoda y segura para quienes no tienen auto. Suele incluir:

Traslado ida y vuelta,

Navegación hacia las islas (Isla Damas cuando esté habilitada por CONAF),

Guía local,

Paradas en puntos panorámicos.

Cómo llegar a Punta de Choros desde Coquimbo, Ovalle y otras ciudades desde otros lugares turísticos en Chile

Desde Coquimbo

Ruta 5 Norte → desvío hacia Punta de Choros.

Distancia: cerca de 130 km .

cerca de . Tiempo estimado: 2 h a 2 h 20 min.

Desde Santiago

Viajar por la Ruta 5 Norte hasta el cruce señalizado a Punta de Choros.

hasta el cruce señalizado a Punta de Choros. Distancia: aproximadamente 450 km .

aproximadamente . Tiempo: entre 5 h 30 min y 6 h .

entre . En bus: tomar servicio Santiago–La Serena y desde allí coordinar transporte.

Navegación a Isla Damas y la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt

Zarpa desde: Caleta Punta de Choros.

Caleta Punta de Choros. Duración del paseo: 2 a 3 horas.

2 a 3 horas. Regulación: CONAF controla los cupos; el desembarco en Isla Damas se autoriza según capacidad y estado del ecosistema.

CONAF controla los cupos; el se autoriza según capacidad y estado del ecosistema. Condiciones del mar: mareas o viento pueden suspender la navegación el mismo día.

mareas o viento pueden la navegación el mismo día. Consejo: en temporada alta, llegar antes de las 9:30 AM para reservar cupo.

Recomendaciones prácticas 2025 para visitar uno de los lugares turísticos en Chile más populares

Llevar agua, bloqueador, lentes de sol, sombrero y cortaviento .

. Evitar dejar basura y seguir indicaciones de guardaparques y navegantes.

Revisar la disponibilidad de desembarco en Isla Damas antes de viajar.

Considerar que los caminos costeros pueden estar irregulares después de lluvias o marejadas.

En invierno y primavera, el clima puede ser cambiante; prever alternativas.

Llegar a Punta de Choros es fácil desde La Serena, Coquimbo o Santiago, combinando rutas pavimentadas con un tramo final de camino mixto.

Este destino, uno de los lugares turísticos en Chile más atractivos del norte chico, ofrece un encuentro inolvidable con delfines, pingüinos y un paisaje costero único dentro de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt.