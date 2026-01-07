El Monumento Natural La Portada, ubicado al norte de Antofagasta, es uno de los lugares turísticos en Chile más representativos del norte grande, reconocido por su arco natural de roca frente al océano Pacífico y su valor paisajístico dentro del desierto costero.

Dónde se encuentra el Monumento Natural La Portada, uno de los lugares turísticos en Chile del norte

El Monumento Natural La Portada se localiza en la Región de Antofagasta, a aproximadamente 18 kilómetros al norte de la ciudad de Antofagasta, sobre la costa del océano Pacífico. Es un área protegida administrada por Conaf y forma parte del sistema de conservación del desierto costero del norte de Chile.

Por su valor geológico y su cercanía a la capital regional, se ha consolidado como uno de los lugares turísticos en Chile más visitados y fotografiados del norte.

Cómo llegar al Monumento Natural La Portada, uno de los lugares turísticos en Chile cercanos a Antofagasta

El acceso al Monumento Natural La Portada se realiza directamente desde la ciudad de Antofagasta:

Desde Antofagasta, se debe tomar la Ruta 1 en dirección norte.

Tras recorrer cerca de 18 kilómetros, se encuentra el acceso señalizado al monumento.

El tiempo de viaje es de aproximadamente 25 a 30 minutos.

Este acceso principal se realiza a través de un mirador superior, desde donde se obtiene una vista panorámica del arco natural.

El acceso a la base y a la playa se mantiene restringido, dependiendo de las condiciones de seguridad y marejadas.

Transporte para visitar uno de los lugares turísticos en Chile más emblemáticos del norte

Para llegar al Monumento Natural La Portada, las alternativas de transporte son:

Vehículo particular.

Taxi o transporte privado desde Antofagasta.

Tours turísticos que incluyen La Portada dentro de recorridos por la costa nortina.

No existe transporte público regular que llegue directamente al acceso del monumento.

Qué ver y hacer en el Monumento Natural La Portada, uno de los lugares turísticos en Chile icónicos

Entre los principales atractivos del Monumento Natural La Portada destacan:

Observación del arco natural de roca, símbolo de Antofagasta.

Miradores con vista al océano Pacífico y al litoral desértico.

Fotografía de paisajes costeros y geológicos.

Observación de aves marinas desde los miradores.

Por tratarse de un área protegida, no están permitidas actividades recreativas en la base del arco ni el acceso libre a la playa.

Mejor época para visitar uno de los lugares turísticos en Chile del desierto costero

El Monumento Natural La Portada puede visitarse durante todo el año. Sin embargo, los meses de primavera y otoño ofrecen mejores condiciones de visibilidad y temperaturas más agradables.

Durante el invierno y algunos días del año, la presencia de camanchaca puede reducir la visibilidad, fenómeno característico del desierto costero.