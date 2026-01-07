Home Viajes "¿cómo llegar al monumento natural la portada?..."

¿Cómo llegar al Monumento Natural La Portada?

El Monumento Natural La Portada, ubicado al norte de Antofagasta, es uno de los lugares turísticos en Chile más emblemáticos del norte grande, destacado por su imponente arco de roca frente al océano Pacífico y por su valor geológico y paisajístico dentro del desierto costero.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia
¿Cómo llegar al Monumento Natural La Portada?

El Monumento Natural La Portada, ubicado al norte de Antofagasta, es uno de los lugares turísticos en Chile más representativos del norte grande, reconocido por su arco natural de roca frente al océano Pacífico y su valor paisajístico dentro del desierto costero.

Dónde se encuentra el Monumento Natural La Portada, uno de los lugares turísticos en Chile del norte

El Monumento Natural La Portada se localiza en la Región de Antofagasta, a aproximadamente 18 kilómetros al norte de la ciudad de Antofagasta, sobre la costa del océano Pacífico. Es un área protegida administrada por Conaf y forma parte del sistema de conservación del desierto costero del norte de Chile.

Por su valor geológico y su cercanía a la capital regional, se ha consolidado como uno de los lugares turísticos en Chile más visitados y fotografiados del norte.

Cómo llegar al Monumento Natural La Portada, uno de los lugares turísticos en Chile cercanos a Antofagasta

El acceso al Monumento Natural La Portada se realiza directamente desde la ciudad de Antofagasta:

  • Desde Antofagasta, se debe tomar la Ruta 1 en dirección norte.
  • Tras recorrer cerca de 18 kilómetros, se encuentra el acceso señalizado al monumento.
  • El tiempo de viaje es de aproximadamente 25 a 30 minutos.

Este acceso principal se realiza a través de un mirador superior, desde donde se obtiene una vista panorámica del arco natural.

El acceso a la base y a la playa se mantiene restringido, dependiendo de las condiciones de seguridad y marejadas.

Transporte para visitar uno de los lugares turísticos en Chile más emblemáticos del norte

Para llegar al Monumento Natural La Portada, las alternativas de transporte son:

  • Vehículo particular.
  • Taxi o transporte privado desde Antofagasta.
  • Tours turísticos que incluyen La Portada dentro de recorridos por la costa nortina.

No existe transporte público regular que llegue directamente al acceso del monumento.

Qué ver y hacer en el Monumento Natural La Portada, uno de los lugares turísticos en Chile icónicos

Entre los principales atractivos del Monumento Natural La Portada destacan:

  • Observación del arco natural de roca, símbolo de Antofagasta.
  • Miradores con vista al océano Pacífico y al litoral desértico.
  • Fotografía de paisajes costeros y geológicos.
  • Observación de aves marinas desde los miradores.

Por tratarse de un área protegida, no están permitidas actividades recreativas en la base del arco ni el acceso libre a la playa.

Mejor época para visitar uno de los lugares turísticos en Chile del desierto costero

El Monumento Natural La Portada puede visitarse durante todo el año. Sin embargo, los meses de primavera y otoño ofrecen mejores condiciones de visibilidad y temperaturas más agradables.

Durante el invierno y algunos días del año, la presencia de camanchaca puede reducir la visibilidad, fenómeno característico del desierto costero.

Lugares turísticos de Chile: revisa la guía definitiva de los mejores destinos y consejos
Source Texto: La Nación / Foto: Conaf
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Embajador de EEUU en Chile responde a Boric: “Líderes ...

Brandon Judd respondió al Mandatario en la publicación donde cuestionó que “los líderes que le rinden pleitesía y se muestran serviles al presidente de EEUU Trump tratando de ganarse su favor sólo se humillan”.

Leer mas
Viajes
Qué hacer en Santiago: ruta de murales urbanos...

Recorre Santiago a través de sus murales y descubre cómo el arte transforma los barrios en historias vivas, donde cada obra refleja identidad, memoria y creatividad en las calles de la ciudad.

Leer mas
Viajes
¿Qué hacer en Santiago?: Lugares para acampar en la Re...

Escaparse de la ciudad y dormir bajo las estrellas es posible sin recorrer grandes distancias. A pocos kilómetros de la capital, existen diversas alternativas ideales para desconectarse del ritmo urbano y disfrutar de la naturaleza.

 

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
7
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/