Con “Jesús de Nazaret” y “La Pasión de Cristo”: Conoce la programación especial de TVN para Semana Santa 

Como cada año, TVN da inicio a su programación especial de Semana Santa con una completa selección de películas y miniseries que han marcado generaciones, ofreciendo a las audiencias historias épicas y relatos inspirados en los tiempos bíblicos.

La programación comienza el jueves 2 de abril, luego de la emisión central de “24 Horas”, con la impactante película “La Pasión de Cristo”. Dirigida por Mel Gibson y protagonizada por Jim Caviezel, esta aclamada producción retrata de manera cruda y realista las últimas 12 horas de vida de Jesucristo.

Viernes 3 de abril

En el Viernes Santo, la jornada inicia a las 08:30 horas con el clásico “Quo Vadis” (1951), ambientado en la Roma del siglo I. En esta cinta se entrelaza el conflicto entre la decadencia del Imperio Romano y el surgimiento del cristianismo, a través de la historia de amor entre el patricio Marco Vinicio y la joven cristiana Ligia.

A las 11:30 horas se emitirá la primera parte de “Los Diez Mandamientos” (1956), la icónica película que narra la vida de Moisés desde su nacimiento hasta la llegada del pueblo hebreo a la Tierra Prometida. Su segunda parte se podrá ver a las 14:30 horas, tras “24 Horas al Día”.

La tarde continúa con el infaltable clásico “Jesús de Nazaret”, que este año cumple 44 años en TVN. Estrenada en 1977 y emitida en la señal pública desde 1982, esta superproducción dirigida por Franco Zeffirelli y protagonizada por Robert Powell se ha consolidado como una tradición de Semana Santa. Con más de seis horas de duración, será emitida en dos partes: la primera a las 16:30 horas y la segunda en horario prime, a las 22:30 horas, tras el noticiero central.

Sábado 4 de abril

El sábado 4 de abril, la programación comienza a las 08:30 horas con la primera parte de la miniserie nacional “Teresa de los Andes”, protagonizada por Paulina Urrutia, que retrata la vida de la primera santa chilena. Luego, a las 14:30 horas, se emitirá la miniserie “San Pedro”, dirigida por Giulio Base, que aborda momentos clave del cristianismo primitivo, incluyendo Pentecostés y la expansión de los apóstoles.

A las 17:45 horas será el turno de “Los Diez Mandamientos” en su versión de miniserie, protagonizada por Dougray Scott, que revive la historia de Moisés y la liberación del pueblo hebreo, en una producción filmada en Marruecos bajo exigentes condiciones climáticas. En horario estelar, a las 22:30 horas, se exhibirá el clásico “Ben-Hur”, una épica historia de traición, redención y fe ambientada en el siglo I, basada en la novela de Lewis Wallace.

Domingo 5 de abril

El domingo 5 de abril, la programación continúa a las 11:00 horas con la segunda parte de “Teresa de los Andes”. Luego, a las 14:45 horas, se emitirá “Barrabás” (1961), protagonizada por Anthony Quinn, que relata la historia del hombre liberado en lugar de Jesús.

Finalmente, a las 17:15 horas, TVN cerrará su programación especial con “Espartaco” (1960), dirigida por Stanley Kubrick y protagonizada por Kirk Douglas, que narra la rebelión de un esclavo contra el Imperio Romano.

Tras esta programación especial, la señal continuará en horario estelar con su programación habitual, incluyendo la emisión de la serie “Moisés y los 10 mandamientos” a las 22:45 horas, para luego dar inicio al estreno de la teleserie “Avenida Brasil” a las 23.45 horas.