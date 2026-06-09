Con mayoría opositora quedó conformada comisión que revisará Acusación Constitucional contra Grau

En la Cámara de Diputados se sorteó este martes a los integrantes de la comisión revisora de la Acusación Constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau.

Según consignó T13, el libelo, impulsado por el Partido Nacional Libertario y republicanos, fue presentado el lunes con las 10 firmas necesarias. Entre ellas, las de diputados del Partido de la Gente (PDG), Renovación Nacional (RN) y del Partido Social Cristiano (PSC).

AC se enfoca en presuntas irregularidades en la presentación de información fiscal

La acusación se enfoca en presuntas irregularidades en la presentación de información fiscal que entregó Grau. Esto mientras estuvo al mando de la cartera.

De ser aprobada, Grau no podría ejercer cargos públicos durante cinco años.

De los cinco integrantes, tres son de la oposición

El secretario general de la Cámara, Miguel Landeros, procedió a realizar el sorteo. De los cinco integrantes, tres resultaron ser de la oposición.

Integrantes de la comisión revisora

-Carlos Bianchi (Ind.)

-Marcela Hernando (PR)

-Alejandro Bernales (PL)

-Luis Sánchez (P. Rep)

-Joanna Pérez (Demócratas)