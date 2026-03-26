Confirman a Karen Doggenweiler y Rafael Araneda como animadores del Festival de Viña 2027 y 2028

La Comisión Organizadora del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar puso fin a las dudas y confirmó a Karen Doggenweiler y Rafael Araneda como animadores para el 2027 y 2028.

Esta decisión fue tomada por Megamedia, Bizarro Live Entertainment y la Municipalidad de Viña del Mar, integrantes de la comisión.

Mediante un comunicado, Mega indicó que este anuncio “responde al destacado desempeño que ambos han demostrado durante las últimas dos versiones del Festival”.

“Su trabajo ha sido ampliamente valorado tanto por la crítica especializada como por el público”, añadió.

Consignar que, en su momento, algunos rumores apuntaban a que Araneda dejaría la conducción del evento. Sin embargo, hace algunos días trascendió que el animador había renovado su vínculo con el Festival.