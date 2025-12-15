Confirman que Kast se reunirá este martes con Milei en Buenos Aires

Home Nacional "confirman que kast se reunirá este martes con milei en buenos air..."

Patricia Schüller Gamboa
El Presidente electo de Chile, José Antonio Kast, se reunirá este martes en Buenos Aires con el mandatario argentino Javier Milei.

Según confirmó La Tercera, Kast se trasladará al otro lado de la cordillera para reunirse con el líder trasandino, quien asoma como su principal aliado regional en el nuevo escenario político sudamericano.

Fuentes de la embajada de Argentina en Chile, que confirman que este encuentro se realizará este martes al mediodía, trasmiten que esperan que con la cita se profundicen las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Las mismas versiones agregan que, pese a las diferencias ideológicas que tienen con la Administración de Gabriel Boric, se han mantenido a un nivel adecuado.

“Tenemos la mayor cantidad de kilómetros de frontera, por tanto, la relación con ellos va a ser muy interesante”, dijo la secretaria general de republicanos, Ruth Hurtado, quien acotó que en las próximas horas se confirmará la agenda del presidente electo.

Desde la oposición además ha circulado la idea de que Kast aprovechará el viaje para hablar con José Luis Daza. El chileno ejerce como viceministro de economía de Argentina, y es visto por algunos como una carta natural para el Ministerio de Hacienda de Kast, debido a su celebrada gestión en ese país.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Patricia Schüller Gamboa

Patricia Schüller Gamboa
