Confirman segundo fallecido en Torres del Paine: hay siete personas que siguen desaparecidas

Esta mañana se confirmó la muerte de una turista que había sido rescatada desde el Parque Nacional Torres del Paine, en la Región de Magallanes, en medio de condiciones climáticas extremadamente adversas.

En conversación con T13, el delegado de Última Esperanza, Guillermo Ruiz, señaló que “ayer (lunes) hablamos de una persona fallecida y una que estaba siendo evacuada, la persona que fue evacuada falleció. Hablamos de dos personas fallecidas y siete que todavía están en fase de ubicar y empadronar”.

“Por la complicación climática, la distancia, no es tan fácil poder ubicarlos”, añadió Ruiz.

Respecto a la nueva víctima, detalló que “la persona que estaba siendo evacuada ayer, logró llegar al refugio pero desgraciadamente falleció. Es una persona de sexo femenino, de nacionalidad mexicana”.

Cabe recordar que el lunes se informó de la muerte de otro turista, un hombre también de nacionalidad mexicana.

Siete desaparecidos en las Torres del Paine

El delegado indicó que “en vehículo 4×4 uno puede llegar hasta el sector de Cañadón Macho, desde allí hay que trasladarse tres horas en vehículos adaptados y luego, desde Dickson hasta el sector Los Perros son entre cuatro y cinco horas caminando”.

Sobre los siete desaparecidos, manifestó que se desconocen sus identidades y nacionalidades, y además no está claro si contaban con guía turístico o si podrían encontrarse en algún refugio.

En ese sentido, añadió que “no han podido ser ubicados, estamos en las tareas de ubicarlos para hacer el empadronamiento”.

Ruiz también informó que “las labores de búsqueda y despliegue comenzaron muy temprano en la madrugada, personal del Ejército van a Dickson con ocho funcionarios, cinco del GOPE, cuatro de alta montaña de Carabineros y seis funcionarios de Conaf, quienes están en el área para comenzar las labores de búsqueda y rescate de la persona que está fallecida”.

Además, explicó que “Conaf tiene información de la gente que ingresa, pero este circuito está concesionado con una empresa privada (…) Sabemos quién entra al parque, pero se van distribuyendo por distintos circuitos, por eso se ha dificultado”.

El delegado recalcó que “el parque tiene una superficie de más de 242 mil hectáreas, es bastante extenso, la situación climática se acentúa y se complica el circuito de alta montaña”, y afirmó que “hemos dispuesto todos los medios logísticos”.

Por último, señaló que “tenemos disponible y coordinado a nivel regional todo tipo de rescate, vía helicóptero, la complicación que nos genera es la condición climática, los fuertes vientos que impiden que se pueda sobrevolar”.

De todas formas, sostuvo que “las condiciones climáticas aquí en la Patagonia varían de manera constante, estamos abocados en poder encontrar a la brevedad posible a las personas que no hemos logrado ubicar y posteriormente, se verán las medidas para determinar responsabilidades”.