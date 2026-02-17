Congreso de Perú destituye al presidente interino José Jerí tras poco más de 4 meses en el cargo

El Congreso de Perú aprobó este martes las mociones de censura presentadas contra el presidente interino, José Jerí, lo que derivó en su destitución tras poco más de 4 meses en el cargo.

La censura fue aprobada con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones, lo que confirma el octavo cambio presidencial que vive el país en casi una década de inestabilidad política.

El ahora exmandatario enfrentaba investigaciones por varias reuniones semiclandestinas con empresarios chinos contratistas del Estado.

Además, era cuestionado por presuntas irregularidades en la contratación de funcionarias que previamente tuvieron reuniones con él en el Palacio de Gobierno.

El parlamento tendrá que elegir este miércoles a un nuevo jefe del legislativo, quien automáticamente asumirá la presidencia interina de Perú hasta el 28 de julio.

Jerí ejercía de manera interina la presidencia de Perú en su condición de presidente del Congreso, después de la destitución de la presidenta Dina Boluarte en octubre del año pasado.

En principio, se esperaba que el mandatario interino estuviera en el cargo hasta ceder el mando al ganador de los nuevos comicios, elecciones que se realizarán el 12 de abril de este año.