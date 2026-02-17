Home Internacional "congreso de perú destituye al presidente interino josé jerí tras ..."

Congreso de Perú destituye al presidente interino José Jerí tras poco más de 4 meses en el cargo

El parlamento aprobó la censura de Jeri con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, lo que se tradujo en su destitución y en el octavo cambio presidencial que vive el país en casi una década.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
Congreso de Perú destituye al presidente interino José Jerí tras poco más de 4 meses en el cargo

El Congreso de Perú aprobó este martes las mociones de censura presentadas contra el presidente interino, José Jerí, lo que derivó en su destitución tras poco más de 4 meses en el cargo.

La censura fue aprobada con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones, lo que confirma el octavo cambio presidencial que vive el país en casi una década de inestabilidad política.

El ahora exmandatario enfrentaba investigaciones por varias reuniones semiclandestinas con empresarios chinos contratistas del Estado. 

Además, era cuestionado por presuntas irregularidades en la contratación de funcionarias que previamente tuvieron reuniones con él en el Palacio de Gobierno.

El parlamento tendrá que elegir este miércoles a un nuevo jefe del legislativo, quien automáticamente asumirá la presidencia interina de Perú hasta el 28 de julio.

Jerí ejercía de manera interina la presidencia de Perú en su condición de presidente del Congreso, después de la destitución de la presidenta Dina Boluarte en octubre del año pasado.

En principio, se esperaba que el mandatario interino estuviera en el cargo hasta ceder el mando al ganador de los nuevos comicios, elecciones que se realizarán el 12 de abril de este año.

Source Texto: La Nación/Foto: 24 Horas
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
“Tenemos problemas reales”: Kast responde a Elizalde p...

El Presidente electo enfatizó que existen problemas en seguridad, conectividad y gasto fiscal, y además, instó al ministro Elizalde a que “miremos hacia adelante, no aprovechemos las últimas instancias para amarrar”.

Leer mas
Nacional
Reo muere en Centro Penitenciario de Quillota tras ser...

La víctima había ingresado el pasado 13 de febrero al recinto penitenciario y estaba preso por tráfico de drogas. Desde Gendarmería indicaron que “todos los antecedentes han sido entregados al Ministerio Público para la investigación penal de los agresores, iniciando, además, una investigación administrativa interna para aclarar los hechos”.

Leer mas
Internacional
Familia de Bolsonaro informa de una nueva recaída de s...

La exprimera dama, Michelle Bolsonaro, confirmó que el otrora mandatario se encuentra estable, después de haber sufrido un aumento de presión y mareos.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
13
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/