Coni arremete fuertemente contra “Pincoya” y Rai en “Gran Hermano”: “A mí no me trates así”

Una fuerte discusión protagonizaron este jueves los integrantes de la “familia lulo” en “Gran Hermano”, después que Constanza Capelli confrontara a Jennifer “Pincoya” Galvarini y Raimundo Cerda.

La bailarina protagonizó el tenso momento, luego de que Rubén criticara su comida, pues a Capelli se le olvidó que el excarabinero no puede consumir crema. En este sentido, dicho comentario provocó que Coni terminara llorando en el baño, y posteriormente, sus amigos fueron a consolarla en la habitación.

En ese instante, la joven les mencionó que “ustedes tuvieron una actitud súper mierda”, y después, centró sus palabras en Rai.

“Aquí todos están jugando, todos están haciéndose los buenos, yo ya no sé ni una hue…, yo ya no confío en nadie. La verdad no sé ni siquiera si te caigo bien, porque una vez que la Pincoya no está, tú ni siquiera me diriges la palabra”, dijo.

Acto seguido, Cerda le contestó que “no sé de qué me estai hablando”, y por su parte, Coni criticó esta vez a la oriunda de Chiloé, al señalar que “tú te alejas porque tú no eres capaz de acercarte y preguntarme: ‘¿Cómo estás?’. Nunca he sido así contigo, cada vez que estás mal estoy para ti, no me lo tienes que pedir”.

“Chao, porque cuando yo estoy mal, ¿qué haces tú? Te alejas”, añadió, mientras que Pincoya respondió que “porque tú te enojas”.

“Tú haces como nada pasa, y esa hue… me molesta”, insistió Capelli, y Galvarini afirmó que “no creas que no nos preocupamos, no es así. Estás equivocada”.

En la misma línea, Constanza puntualizó que “Pincoya yo sé bien cómo eres tú, y a ti te parece que yo soy hu…. porque me pongo a llorar”.

“A mí no me gustan los llantos, pero es por otro tema… Tú pones palabras en mi boca, yo trato de no llorar, a mí no me gusta”, remarcó la chilota.

Por último, Coni dijo que “mo me hue…, a mí no me trates así, porque yo veo tu cara Pincoya, te conozco”, y Jennifer concluyó que “no te trato de hue…, no te digo hue…, estás confundiendo las cosas. Lo que pasa es que quieres pelear con alguien, y peleas con nosotros”.

REVISA EL MOMENTO DE LA DISCUSIÓN: