Conquistó la estrella 35 : Colo Colo venció sobre el final a Ñublense y se coronó campeón de la Liga de Primera

El fútbol chileno tiene un nuevo monarca. Colo Colo consiguió este domingo una agónica victoria por 2-1 ante Ñublense en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán y se coronó campeón de la Liga de Primera 2026, conquistando así su anhelada estrella 35.

Como siempre, en los momentos difíciles, apareció de la nada Marcos Bolados. Esta vez, cuando parecía que no alcanzaba y que el Cacique debía postergar los festejos, el atacante nortino se vistió de héroe en los descuentos para destrabar el empate y darle la victoria a su equipo.

Fue un partido sufrido, de lado y lado.

Los albos parecieron tener la vía despejada temprano tanto por la posesión de la pelota como con la ventaja en el marcador lograda por Arturo Vidal (13’). El “King” convirtió con un derechazo impecable en el área rival tras un córner.

Pero el encuentro se le fue enredando a los dirigidos por Fernando Ortiz. Todo esto, en la medida que Ñublense empezó a manejar el balón por intermedio de Matías Plaza y a encarar a la zaga de Colo Colo, en especial por el sector derecho.

Javier Correa tuvo el 2-0 en un contraataque que supo resolver muy bien el portero Nicola Pérez. Ahí los chillanejos renovaron fuerzas para empatar con un remate de Lucas Molina (28’), al que le llegó la pelota tras un saque lateral y un gran pivoteo de Gabriel Graciani.

Colo Colo quedó helado con ese gol. Le costó sacarse de la cabeza su mal posicionamiento, y si bien Francisco Marchant pudo aumentar con un remate que nuevamente contuvo muy bien el arquero Pérez, requería de una pausa para resetearse.

Y pese a que fue haciéndolo a través de cambios cada vez más ofensivos, la verdad es que le costó encontrar el golpe final.

Y sólo lo logró, al final, con el gol de Bolados. El olvidado, el criticado. El héroe que, a estas alturas, ya está en la historia de un club que, como nadie en Chile, ya tiene 35 títulos.

Todavía con tres partidos por delante para el término del torneo, el elenco popular llegó a los 61 puntos y le sacó 10 unidades de ventaja a Universidad de Chile. Los azules, por su parte, vencieron por 2-1 a Cobresal en el duelo que se disputó en simultáneo en Rancagua.

El gol del título: