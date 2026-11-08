Teletón supera la meta y recauda más de $46 mil millones

A las 01:38 horas de la madrugada se dio a conocer el cómputo definitivo de la Teletón, el que alcanzó un total de $46.204.313.130.

El anuncio se hizo después de la donación entregada por la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC).

Según consignó 24Horas, el monto comunicado por Mario Kreutzberger superó por alrededor de tres mil millones de pesos la cifra objetivo establecida para la campaña de este año.

“La verdad es que lo hemos logrado. Yo sé que este año, y todos lo saben, que este es es un año difícil para lograr la meta. Muchas personas hicieron un gran esfuerzo por colaborar”, dijo “Don Francisco” tras leer el cómputo.

“Todo Chile se hace presente en esto. Las empresas fueron importantes. Pero muy importantes fueron todas y todos ustedes que a lo largo del país nuevamente creyeron en lo que hemos hecho durante 48 años”, remarcó, consignó el medio citado.

El resultado marcó el cierre de 27 horas de transmisión ininterrumpida y despliegue territorial, garantizando la continuidad del financiamiento para los institutos de rehabilitación a lo largo del país.