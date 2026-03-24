Continúan la mañana de este martes las largas filas y tacos en los servicentros por el alza histórica de la bencina

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció la noche de este lunes que el precio de los combustibles subirá cerca de $370 este jueves.

Este anuncio se produce en medio de la incertidumbre por la guerra en Medio Oriente.



El secretario de Estado indicó a CNN Chile que “la gasolina de 93 octanos va a subir del orden de 370 pesos por litro, y el diésel va a subir del orden de 570 a 580 pesos por litro”.

Tras la noticia, los conductores se volcaron a los servicentros para adquirir combustible tanto en Santiago como en regiones. La mañana de este martes han continuado las largas filas y tacos por esta hitórica alza.

Sistema en línea para conocer el precio de venta

Según consignó Radio Cooperativa, la Comisión Nacional de Energía (CNE) cuenta con un sistema en línea para conocer el precio de venta de combustibles líquidos, gas licuado para vehículos y gas natural comprimido en las estaciones de servicio del país.

Lo anterior es calculado a partir de datos entregados por sus operadores y distribuidores, que deben estar informando permanentemente los precios y sus modificaciones.

En estos cinco servicentros puedes encontrar la gasolina de 93 octanos más barata con el detalle de sus precios por litro y sus respectivas direcciones, informó el citado medio:

-Copec, Mapocho 3898, Quinta Normal: 1.111 pesos

-Dale Combustibles, Avenida Salvador Allende 7502, Cerrillos: 1.112 pesos

-Shell, Dominica 217, Recoleta: 1.114 pesos

-Copec, Recoleta 601, Recoleta: 1.114 pesos

-Aramco, Arzobispo Valdivieso 384, Recoleta: 1.114 pesos

En el caso de la gasolina de 97 octanos, los cinco lugares que la ofrecen más barata por litro son:

-Aramco, Av. Bernardo O’Higgins 5027, Estación Central: 1.177 pesos

-Copec, San Pablo 4383, Quinta Normal: 1.180 pesos

-Shell, Av. Bernardo O’Higgins 3783, Estación Central: 1.180 pesos

-Shell, Radal 609, Quinta Normal: 1.180 pesos

-Copec, Alberto Edwards 4229, Quinta Normal: 1.180 pesos