Copago Cero: Más de 168 mil personas fueron beneficiadas en su primer mes

El Ministerio de Salud (Minsal) confirmó que 168.045 personas se han visto beneficiadas por el Copago Cero, que entró en vigencia desde el 1 de septiembre de este 2022.



La medida fue anunciada por el Presidente Gabriel Boric e implica el término del copago para los beneficiarios de los tramos C y D de Fonasa.



El director de Fonasa, Camilo Cid, precisó que “se trata de aproximadamente de 168 mil personas que han recibido este beneficio, que ha significado un ahorro de cerca de $5.600 millones de pesos en total. Si uno promedia en término per cápita, eso da un poco más de $33 mil pesos por cada uno de ellos. Es un alivio importante para la carga financiera de estos hogares”.



Por su parte, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, destacó que “como ha dicho el director de Fonasa, uno de los grandes desafíos que tenemos como sistema de salud es reducir el gasto de bolsillo, el riesgo de empobrecimiento que tienen las personas y que el acceso y la cobertura universal de salud sean una realidad, que el derecho a la salud sea una realidad, que se acerque más a la persona y que tener un copago no signifique una barrera de acceso a estas atenciones”.



Este programa contempla la gratuidad de todas las prestaciones del Plan Auge-GES para sus beneficiarios, tales como urgencias, hospitalización, medicamentos, prótesis, tratamientos odontológicos y de salud mental, así como programas especiales de cirugía bariátrica, fertilización in vitro, entre otros.



El Copago Cero se hace efectivo cuando se atienden en un centro de salud de la Red Pública de Salud, de lo contrario si se atienden en un recinto privado deberán cancelar el bono correspondiente a la atención médica.