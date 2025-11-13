Cordero critica cánticos en cierre de campaña de Jara en la RM: “Soy orgulloso de ser hijo de carabinero”

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, cuestionó los cánticos en contra de Carabineros en el cierre de campaña de la candidata oficialista, Jeannette Jara, en la Plaza de Maipú la noche del martes.

“El que no salta es paco”, gritaba la gente en la instancia.

En conversación con Radio Infinita, Cordero sostuvo que “con un gobierno que hoy en día ha fortalecido a las instituciones policiales, no sólo desde el punto de vista presupuestario , sino que también desde el punto de vista de su adhesión y apoyo público. A veces ese tipo de declaraciones encierran algún tipo de ignorancia“.

“Lo voy a decir del siguiente modo: las policías, Carabineros, Policía de Investigaciones, al igual que otras instituciones, como el Poder Judicial, en su interior son muy heterogéneas. Dentro de ellas está Chile también“, indicó, recogió T13.

Añadió que “yo tendría cuidado con ese tipo de expresiones”.

También fue enfático en que “lo que es yo, soy orgulloso de ser hijo de carabinero”.