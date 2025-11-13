Jara y cánticos en contra de Carabineros: “Me río porque soy una persona alegre y les molesta a algunos”

La candidata presidencial del pacto Unidad por Chile y de la Democracia Cristiana, Jeannette Jara, abordó la polémica suscitada por los cánticos en contra de Carabineros en su cierre de campaña la noche del martes en la Plaza de Maipú.

Mientras la abanderada dirigía su discurso se escuchó: “El que no salta es paco”.

Jara, en un acto realizado en Talca, restó importancia al incidente, señalando a sus adherentes que la consigna fue interpretada y politizada por sus adversarios y los medios, y que su postura no se rige por los gritos del público.

“Ustedes gritan y después la gente o la prensa o la derecha y los trolls interpretan que yo me río por lo que ustedes están gritando. Cuando uno está acá no entiende mucho y la verdad yo me río, ¿saben por qué? Porque soy una persona alegre y les molesta a algunos”, sostuvo.

Según consignó Radio Cooperativa, la abanderada del oficialismo aprovechó la réplica para retomar su estrategia de lanzar dardos directos al círculo de su contrincante de los partidos Republicano y Social Cristiano, José Antonio Kast. Se refirió a Bernardo Fontaine, asesor del candidato, quien ha sido cuestionado por su presunto papel en el uso de trolls.

“En enero, escúchenme bien, 1.600.000 personas más van a subir su pensión, a pesar de todo el lobby que hicieron las AFP, a pesar del asesor Bernardo Fontaine, que ayer estaba con una tremenda cara de palo en el acto de Kast burlándose de la gente“, indicó Jara.