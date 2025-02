Corte de Apelaciones dicta prisión preventiva para Álvaro Jalaff

La Corte de Apelaciones de Santiago modificó la medida cautelar de Álvaro Jalaff y decretó la prisión preventiva para el imputado en el marco del caso Factop.



Durante esta jornada, el tribunal de alzada cambió el arresto domiciliario total para Álvaro Jalaff y dictó la máxima cautelar por los delitos de soborno y lavado de activos. Su hermano, Antonio Jalaff, continuará con arresto domiciliario parcial.



Tras la audiencia, el fiscal Miguel Ángel Orellana señaló que “efectivamente, se dan por acreditado los delitos tanto de soborno como de lavado activo respecto de Álvaro Jalaff, cosa que no había ocurrido respecto del imputado en audiencia de Garantía”.



Por su parte, el abogado Hugo Rivera, quien representa a Álvaro Jalaff, dijo que le “llamó la atención que no se hicieron cargo de los hechos pronunciados por esta defensa. Fue una transcripción total del Ministerio Público y querellante, pero los hechos dicen otra cosa. Llama profundamente la atención”.



El fiscal Orellana apuntó a que Álvaro Jalaff sí tenía una condenada anterior, por lo que “no tiene irreprochable conducta anterior y, por lo tanto, se expone al cumplimiento efectivo en caso de ser condenado”.



Al respecto, su defensa manifestó que “ese es otro veneno típico de una estrategia no muy sana” y que “ese hecho ocurrió hace 21 años, cuando él tenía 21 años, porque no es, como dijeron, una persona con las cualidades que insinuó la abogada del CDE”.



“Cualquier persona puede haber tenido este problema (…) además, todo eso está prescrito, pues ocurrió hace 21 años”, indicó Rivera.