Home Vanguardia "coté lópez defiende a su pareja luego de polémica por su pasado j..."

Coté López defiende a su pareja luego de polémica por su pasado judicial: “No es un dealer, ni un narco”

La influencer salió en defensa de su nueva pareja, Lucas Lama Van der Forst, después de que se revelara que este último fue detenido y condenado en 2019 por tráfico de drogas. “Se equivocó, pero eso no lo condena de por vida”, escribió.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia

Coté López rompió el silencio este jueves y defendió a su nueva pareja, Lucas Lama Van der Forst, luego del revuelo que causó el pasado judicial del joven de 28 años, quien fue detenido y condenado en 2019 por tráfico de drogas. 

En esa ocasión, se hallaron en poder de Lucas más de 200 pastillas de éxtasis y $110 mil pesos en efectivo. Debido a esto, fue condenado a una multa de 10 UTM y una remisión condicional por dos años.

La defensa de Coté López

Bajo este contexto, después de que saliera a la luz esta situación, López se pronunció mediante sus historias de Instagram y salió en defensa de su pareja. 

“Primero que todo Lucas se llama LUCAS LAMA VAN DER FORST. No se ha cambiado el nombre. Es verdad que a los 19-20 años la c… por meterse donde no debía, cabro chico h…”, manifestó de entrada. 

Acto seguido, remarcó que “nunca estuvo en la cárcel porque es zorrón y tenían plata para pagarle, pueden decirlo también, pero lo cierto es que luego de eso nunca más en la vida tuvo algún problema con la justicia. No es un dealer, ni un narco. Fue una estupidez GIGANTE, pero hace muchos años”. 

Además, puntualizó que “antes de meter a alguien a mi casa, créanme que averigüé de la A a la Z. Pienso que se han excedido inventándole de todo sin ninguna prueba, ni demandas, ni nada”. 

“Se equivocó, pero eso no lo condena de por vida. Es un hombre dulce, cariñoso, atento, deportista, sano, amable con todo el mundo y que está lejos de estar metido en algo raro”, añadió. 

Por último, concluyó escribiendo que “les pido respeto por su familia que no tiene nada que ver en la farándula y lo están pasando pésimo”.

Instagram
Source Texto: La Nación/Foto: X
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Triunfo
Desde España afirman que el Sevilla ya trabaja en la r...

El delantero chileno termina contrato con el club en junio de 2026, y de acuerdo a un medio partidario, el conjunto andaluz buscaría extender su vínculo, considerando el gran inicio de temporada que tuvo.

Leer mas
Viajes
Qué hacer en Santiago de Chile: templos, arquitectura ...

Santiago es una ciudad donde la arquitectura religiosa forma parte esencial del paisaje urbano. Esta guía recorre sus templos más emblemáticos —católicos, judíos, culturales y bahá’ís— para descubrir qué hacer en Santiago de Chile cuando se busca historia, arte y silencio en medio de la vida acelerada de la capital.

Leer mas
Vanguardia
Revelan que Marité Matus demandó a Camilo Huerta tras ...

La información fue dada a conocer por la periodista Cecilia Gutiérrez, quien detalló que la denuncia involucra a un negocio que fue financiado por Matus.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
5
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/