Coté López defiende a su pareja luego de polémica por su pasado judicial: “No es un dealer, ni un narco”

Coté López rompió el silencio este jueves y defendió a su nueva pareja, Lucas Lama Van der Forst, luego del revuelo que causó el pasado judicial del joven de 28 años, quien fue detenido y condenado en 2019 por tráfico de drogas.

En esa ocasión, se hallaron en poder de Lucas más de 200 pastillas de éxtasis y $110 mil pesos en efectivo. Debido a esto, fue condenado a una multa de 10 UTM y una remisión condicional por dos años.

La defensa de Coté López

Bajo este contexto, después de que saliera a la luz esta situación, López se pronunció mediante sus historias de Instagram y salió en defensa de su pareja.

“Primero que todo Lucas se llama LUCAS LAMA VAN DER FORST. No se ha cambiado el nombre. Es verdad que a los 19-20 años la c… por meterse donde no debía, cabro chico h…”, manifestó de entrada.

Acto seguido, remarcó que “nunca estuvo en la cárcel porque es zorrón y tenían plata para pagarle, pueden decirlo también, pero lo cierto es que luego de eso nunca más en la vida tuvo algún problema con la justicia. No es un dealer, ni un narco. Fue una estupidez GIGANTE, pero hace muchos años”.

Además, puntualizó que “antes de meter a alguien a mi casa, créanme que averigüé de la A a la Z. Pienso que se han excedido inventándole de todo sin ninguna prueba, ni demandas, ni nada”.

“Se equivocó, pero eso no lo condena de por vida. Es un hombre dulce, cariñoso, atento, deportista, sano, amable con todo el mundo y que está lejos de estar metido en algo raro”, añadió.

Por último, concluyó escribiendo que “les pido respeto por su familia que no tiene nada que ver en la farándula y lo están pasando pésimo”.