Crimen de inspectora: Presidente Kast condena el hecho e instruye a ministras Steinert y Arzola viajar a Calama

El Presidente José Antonio Kast se refirió al ataque ocurrido en un liceo de Calama. Un estudiante agredió a tres compañeros y a dos inspectoras, provocando la muerte de una de ellas, y dejando a la otra con lesiones graves.



A través de su cuenta en X, el Mandatario expresó: “Condenamos el brutal ataque en un colegio de Calama. Una inspectora murió y cuatro personas resultaron heridas. Un colegio no puede ser un lugar de violencia”.



Kast informó además que instruyó a las ministras de Educación y Seguridad, María Paz Arzola y Trinidad Steinert, respectivamente, viajar a la zona para encabezar la respuesta del Gobierno frente a este hecho que calificó como “grave”.

“He instruido a las ministras de Educación y Seguridad a viajar al norte para liderar la respuesta de este grave hecho”, señaló.



De acuerdo con las primeras diligencias realizadas por la Policía de Investigaciones en el establecimiento educacional, el agresor, de 18 años, portaba “diversos tipos” de armas cortantes, aunque se descartó la utilización de un machete en el ataque.