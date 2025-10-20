Home Vanguardia "cristián arriagada celebró con emotivo mensaje cumpleaños de su h..."

Cristián Arriagada celebró con emotivo mensaje cumpleaños de su hijo con Javiera Suárez: “Mi maestro de vida”

A través de sus redes sociales, el doctor realizó una especial publicación, celebrando los 9 años de su hijo Pedro Milagros, y diferentes usuarios reaccionaron sorprendidos por el parecido del menor con su madre.

Leonardo Medina
Una emotiva publicación realizó este domingo el doctor Cristián Arriagada, quien utilizó sus redes sociales para celebrar el cumpleaños número 9 de su hijo con Javiera Suárez, Pedro Milagros. 

Mediante su cuenta de Instagram, Arriagada compartió este domingo imágenes de la fiesta del menor, quien nació fruto de su relación con la fallecida periodista. 

“Feliz cumpleaños mi Pedrito Milagros. 9 años desde que llegaste y cambiaste todo. Me enseñaste lo que realmente significa amar y lo poderoso que es ver el mundo a través de tus ojos”, escribió el médico. 

En la misma línea, añadió: “Feliz cumpleaños, mi pequeño (ya no tan pequeño) maestro de vida”.

Por su parte, el post generó diferentes reacciones entre los usuarios, quienes destacaron el parecido de Pedro con su madre, que falleció el 2019 producto de un cáncer. 

“Un beso al padre y emociona ver la belleza de la Javi en el, es igual”, “la misma sonrisa de su madre”, “tiene fotocopiada la sonrisa de su madre” y “qué hermoso Pedrito, es el retrato de su mamita”, fueron algunos de los mensajes. 

Source Texto: La Nación/Foto: X
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

