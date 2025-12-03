Criticada banquetera que dejó sin servicio a cuatro bodas acusa a socio de eventos por supuesto “boicot”

Polémica causó en los últimos días el caso que involucra a la reconocida banquetera Probarte, tras dejar sin servicio de comida ni mobiliario a cuatro matrimonios el pasado fin de semana en la Región de Valparaíso.

La empresa inesperadamente desapareció antes de las celebraciones, y en paralelo, eliminó todas sus cuentas en plataformas digitales.

Y ahora, según lo informado por El Mercurio de Valparaíso, la situación llegará a la justicia, debido a que Natalia Álvarez, dueña de la banquetera, acusa un supuesto “boicot” por parte de Gonzalo Bodenstein, de ASG Producciones y socio de Probarte.

En diálogo con el citado medio, Pablo Ehremberg, abogado de Álvarez, manifestó que el caso corresponde “a tres eventos, y es lamentable la situación, porque aquí hay perjuicios ocasionados a estas tres parejas que son matrimonios y que no pudieron desarrollar su actividad, su fiesta”.

Ehremberg indicó que existió “una situación de incumplimiento de contrato por parte de la productora, que es Probarte”.

Sin embargo, remarcó que “acá existe un pack donde la gente va a un centro de eventos, y en esos centros de eventos eran atendidos por Gonzalo Bodenstein, de ASG Producciones, que se había asociado con Natalia y les recomendaba a la banquetería Probarte”.

“Y aquí viene lo extraño, ¿por qué? Porque efectivamente existían tres eventos para el día 29 de noviembre, donde este productor toma a la gente de Natalia y se las lleva a trabajar con ellos. Y solo hacen un evento”, sostuvo.

En este sentido, aseguró que “entonces, aquí hubo un boicot en contra de Natalia, con la finalidad de sacarla del rubro de la banquetería, ya que era una banquetera bastante reconocida en la ciudad”, y añadió: “nosotros tenemos ya mensajes de WhatsApp, tenemos todo lo que este señor ha hecho y la canallada que le hicieron a esta mujer”.

“Aquí no hay una actitud dolosa de querer defraudar a alguien, eso que quede sumamente claro. Acá existió una negligencia, efectivamente, porque se confió mi representada en esta otra persona, que es Gonzalo Bodenstein, que ofrecía el local, y esta misma persona fue la que, reitero, le hizo la canallada y que se quedó con su gente y boicoteo los tres eventos, y que le ha producido este daño que al día de hoy la ha dejado mal”, expresó.

Por su parte, aclaró que, respecto a los 38 eventos contratados de aquí a fin de año, “los va a cumplir a cabalidad nuestra representada, todos”. También, afirmó que a los matrimonios afectados se les reembolsará lo que pagaron, y están negociando un acuerdo por eventuales indemnizaciones.

El socio se pronuncia

En tanto, según consignó Emol, el abogado de ASC Producciones, Felipe Gamboa, se pronunció y comentó que “desmentimos categóricamente las imputaciones dirigidas contra Gonzalo Bodenstein y ASG Producciones. Es falso que ASG o el señor Bodenstein hayan boicoteado eventos, sustraído personal o afectado la ejecución de los servicios prestados por Probarte”.

“Por el contrario, y sin estar obligados, Gonzalo y ASG prestaron apoyo para evitar la suspensión de eventos que quedaron en riesgo debido a la responsabilidad exclusiva de la Sra. Álvarez, entendiendo la importancia que estas celebraciones tienen para las parejas involucradas”, mencionó.

En la misma línea, precisó que “los antecedentes objetivos muestran que la falta de coordinación y dirección operativa provino exclusivamente de la Sra. Álvarez, quien abandonó a su equipo de trabajo, dejándolo en una situación de precariedad laboral y operativa que impidió la correcta ejecución de los servicios comprometidos”.

“Contamos con evidencia verificable -incluidos registros y comunicaciones- que desmiente íntegramente las acusaciones formuladas, la cual será entregada a las autoridades competentes en las instancias correspondientes”, dijo.