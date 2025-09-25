Home Vanguardia "daniela castro es la nueva participante confirmada de “fiebre de ..."

Daniela Castro es la nueva participante confirmada de “Fiebre de Baile”

“Feliz, mi sueño es ser bailarina. Soy una pirinola, me encanta bailar, pero eso es muy distinto a bailar con coreografía. No he tomado clases de nada, solo hago zumba”, manifestó Castro luego de ser confirmada.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia

Este jueves, poco antes del término del matinal “Contigo en la mañana”, Chilevisión anunció a la influencer y cocinera, Daniela Castro, como una de las participantes del programa “Fiebre de Baile”.

Castro, ganadora de la primera temporada de “MasterChef Chile”, y exparticipante del reality “Tierra Brava”, conversó con el matinal al ser confirmada y evidenció su felicidad por formar parte del concurso. 

“Feliz, mi sueño es ser bailarina. Soy una pirinola, me encanta bailar, pero eso es muy distinto a bailar con coreografía. No he tomado clases de nada, solo hago zumba”, expresó, según consignó Página 7. 

Asimismo, mencionó que “me gusta bailar de todo, ese es mi problema, no hay un ritmo en específico. Bailo hasta con el celular cuando suena”. 

Respecto a los rivales más fuertes que tendrá en el programa, señaló que “todos. Lo que pasa es que hay que verlos en la pista. Pero sí está claro que hay alguien que es bailarina, que es la Cony Capelli, entonces claramente tiene algo a favor”. 

“Lo otro, es que la Princesa Alba sabe estar arriba de un escenario, yo nunca he estado arriba de uno”, añadió. 

A la vez, subrayó que “a mi favor es que sé trabajar muy bien bajo presión y sé cómo soy yo cuando compito. Me gusta como lo hago, no estoy pendiente del resto”. 

Con el anuncio de Castro, ya son 13 los participantes confirmados para esta nueva edición de “Fiebre de Baile”. 

Además de Daniela, también fueron revelados como concursantes Nicole “Luli” Moreno, Michelle Carvalho, Skarleth Labra, Constanza Capelli, María José Quiroz, Faloon Larraguibel, Pastelito Jr., Princesa Alba, Jorge “Kike” Acuña, Francisco Reyes Cristi, Raquel Castillo y Esteban Paredes.

Source Texto: La Nación/Foto: Chilevisión
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

Fiscalía presenta acusación contra perito por prestar ...

El abogado Carlos Gajardo, querellante en la causa, señaló que en el juicio oral demostrarán la responsabilidad del acusado.

Leer mas
Nacional

Defensa de Providel acusa a fiscales de limitar su lab...

La abogada Marcela Araya sostuvo que “don Víctor Providel, en la causa del señor Monsalve, ha tenido una defensa bastante de excelencia, con bastantes éxitos, ha logrado la libertad del señor Monsalve, el cambio de cautelares. Ha sido un éxito y ha sido una defensa realmente de excelencia, ha trabajado muy bien en la causa”.

Leer mas
Internacional

VIDEO: Al menos 17 fallecidos en enfrentamientos entre...

Al menos 17 fallecidos dejó un enfrentamiento entre reos en una cárcel de la provincia ecuatoriana de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, según reportes policiales preliminares proporcionados al portal Primicias. “La información preliminar de la Policía indicó que el enfrentamiento ocurrió entre reos de bandas enemigas. Tras una nueva actualización, una fuente policial confirmó a Primicias que el motín deja 17 muertos, hasta el momento”, señaló la información.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
9
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/