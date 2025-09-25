Daniela Castro es la nueva participante confirmada de “Fiebre de Baile”

Este jueves, poco antes del término del matinal “Contigo en la mañana”, Chilevisión anunció a la influencer y cocinera, Daniela Castro, como una de las participantes del programa “Fiebre de Baile”.

Castro, ganadora de la primera temporada de “MasterChef Chile”, y exparticipante del reality “Tierra Brava”, conversó con el matinal al ser confirmada y evidenció su felicidad por formar parte del concurso.

“Feliz, mi sueño es ser bailarina. Soy una pirinola, me encanta bailar, pero eso es muy distinto a bailar con coreografía. No he tomado clases de nada, solo hago zumba”, expresó, según consignó Página 7.

Asimismo, mencionó que “me gusta bailar de todo, ese es mi problema, no hay un ritmo en específico. Bailo hasta con el celular cuando suena”.

Respecto a los rivales más fuertes que tendrá en el programa, señaló que “todos. Lo que pasa es que hay que verlos en la pista. Pero sí está claro que hay alguien que es bailarina, que es la Cony Capelli, entonces claramente tiene algo a favor”.

“Lo otro, es que la Princesa Alba sabe estar arriba de un escenario, yo nunca he estado arriba de uno”, añadió.

A la vez, subrayó que “a mi favor es que sé trabajar muy bien bajo presión y sé cómo soy yo cuando compito. Me gusta como lo hago, no estoy pendiente del resto”.

Con el anuncio de Castro, ya son 13 los participantes confirmados para esta nueva edición de “Fiebre de Baile”.

Además de Daniela, también fueron revelados como concursantes Nicole “Luli” Moreno, Michelle Carvalho, Skarleth Labra, Constanza Capelli, María José Quiroz, Faloon Larraguibel, Pastelito Jr., Princesa Alba, Jorge “Kike” Acuña, Francisco Reyes Cristi, Raquel Castillo y Esteban Paredes.