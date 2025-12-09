Daniella Campos se lanza contra Patricia Maldonado por polémica con Inna Moll: “Está medio senil”

Un fuerte dardo lanzó Daniella Campos a Patricia Maldonado, a quien criticó duramente debido a la polémica que protagonizó la opinóloga con la Miss Universo Chile 2025, Inna Moll.

Hace algunas semanas, previo a la participación de Moll en la final del certamen de belleza, la exintegrante de Mega cuestionó a la modelo por un video viralizado, en donde fue acusada de hacer alusión al consumo de drogas.

Entre otras cosas, Maldonado señaló en el programa “Tal Cual” (TV+) que “¡le echó la culpa al peluquero! Ay, el peluquero me dijo que lo hiciera. O sea, si el peluquero te dice ‘mata al perro’, tú vas y lo matas… una estúpida como esa no puede… que dé un paso al lado”.

La crítica de Daniella Campos

Bajo este contexto, y en una conversación con el podcast “¿Amiga, ¿supiste?”, Campos se refirió a esta situación y arremetió sin filtro en contra de Patricia.

“Lo de Patricia Maldonado fue totalmente desproporcionado. Estamos hablando de una chica de 20 años, que está fuera de Chile, que está tratando de hacerlo mejor”, manifestó Daniella.

A la vez, expresó que “ella nunca ha estado en esa situación, por lo tanto, no sabe lo que se vive. En vez de apoyar a su representante, la destruye, sin conocerla siquiera”.

“Te has equivocado todas estas veces y nadie te ha dicho las estupideces que le dijiste a Inna Moll”, añadió.

La exmodelo, además, aseguró que “hay que saber medirse en ciertas situaciones. Ella no estaba en un reality como yo. Porque yo en un reality no me mido, pero en televisión sí”.

“Hay que saber criticar y tener criterio, y yo creo que Paty Maldonado perdió el criterio. Yo creo que está medio senil la señora”, concluyó.