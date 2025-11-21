Darío Quiroga, excoordinador estratégico de Jara, admite que fue “inusualmente burlesco y descalificador” con los Parisi

Home Nacional "darío quiroga, excoordinador estratégico de jara, admite que fue ..."

La noche de este jueves, después de que la candidata oficialista le pidió la renuncia, el sociólogo escribió un mensaje de despedida en su cuenta de X en que se muestra de acuerdo con su salida del comando, y se muestra dispuesto a seguir colaborando.

Patricia Schüller Gamboa
El sociólogo Darío Quiroga, ahora excoordinador estratégico de Jeannette Jara, reconoció que fue “inusualmente burlesco y descalificador” con Franco Parisi y con su hermana, la diputada electa Zandra Parisi, pero recalcó que se disculpó con ambos.

La noche de este jueves, después de que la candidata oficialista le pidió la renuncia, Quiroga escribió un mensaje de despedida en su cuenta de X en que se muestra de acuerdo con su salida del comando de Jara y se muestra dispuesto a seguir colaborando. El mensaje es el siguiente:

“Querida Jeannette Jara, futura Presidenta de Chile:

En los últimos días se han vuelto a viralizar algunos fragmentos de programas de streaming en los que he participado, especialmente uno en que, en tono festivo, soy inusualmente burlesco y descalificador con Franco Parisi y con su hermana, la diputada electa Zandra Parisi.

Como sabrás, estas opiniones fueron realizadas en el tono ácido y satírico que ocupo con alguna frecuencia en diversos podcast y programas en los que he participado, como La Cosa Nostra, Ultrasolo o Sin Filtros, por mencionar solo algunos.

En el caso particular de estas expresiones tuve la oportunidad hace varios meses de ofrecer mis excusas a Franco y tiempo después hice lo propio con Zandra Parisi. De hecho, durante estos meses de campaña en que nos hemos topado constantemente en debates y otros espacios, hemos compartido siempre con respeto y trato ameno.

Sin embargo, el ruido mediático que esta situación ha provocado, distrae las tareas que deben estar 100% abocadas a los desafíos de la 2° vuelta, por ello solo puedo coincidir con tu decisión de reestructurar el equipo para las últimas 3 semanas de campaña y, por tanto, dejar el espacio en que he estado aportando en la elección primaria y la primera vuelta.

Seguiré como es obvio involucrado intensamente en la campaña, al igual que miles de chilenos y chilenas desde los espacios en que se pueda aportar”.

Comentarios discriminatorios

En abril pasado, en su segmento Ultrasolo del programa Turno, el sociólogo hizo comentarios discriminatorios contra Franco Parisi y a su hermana Zandra.

Mostrando imágenes del arribo de Parisi al aeropuerto de Santiago, Quiroga afirmó riéndose: “Toda la estructura del Partido de la Gente es muy entretenida, porque es muy chanta. Es pobre, pobre. Entonces le arman ahí unos viejitos chuñuscos, y es como que el pueblo se desbordó en las calles”.

En cuanto a la hermana del excandidato, Quiroga dijo que “se llama Zandra, pero con Z, no sé si por razones de inmigración o por razones de flaiterío”.

Source Texto: Aton/Foto: X
Patricia Schüller Gamboa

Patricia Schüller Gamboa
2
