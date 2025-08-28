De Los Tres a Los Jaivas: La Yein Fonda presenta cartel de lujo para bailar estas Fiestas Patrias 

A solo días de su inicio, La Yein Fonda, el más esperado encuentro dieciochero fundado por Los Tres, afina los últimos detalles de su edición 2025.

El Parque Ciudad Empresarial de Huechuraba recibirá al público este año los días 17, 18, 19 y 20 de septiembre desde las 13:00 hrs, con actividades para toda la familia, una cuidada gastronomía y un asombroso cartel de artistas nacionales y extranjeros de primer orden que harán honor a su lema: cueca, cumbia y rock and roll.

Las entradas ya están disponibles en PuntoTicket, con descuentos especiales para afiliados a Caja Los Andes y pagando con Tapp Chile.

Entre los grandes artistas que brillarán en La Yein Fonda están por supuesto sus anfitriones, Los Tres, a días de regresar de Inglaterra donde grabaron su nuevo álbum en el estudio Abbey Road, que por casi un siglo ha registrado algunos de los discos más importantes del mundo. Este álbum de próxima aparición es el primero de la alineación original del cuarteto en 26 años, reunida en 2023 ante la expectación de cientos de miles de seguidores que han llenado sus espectaculares shows dentro y fuera de Chile desde entonces.

The Skatalites, Los Mirlos, Los Vásquez, Joe Vasconcellos, Gepe, Los Jaivas © Yein Fonda

Los Jaivas también serán parte de La Yein Fonda, una de las agrupaciones trascendentales de la música chilena y latinoamericana, en plena forma a sus 62 años de vida y con múltiples proyectos, como su actual gira “Concierto Acústico” inmortalizada en un reciente álbum en vivo del mismo nombre. Gepe, el versátil artista pop nacional, es otro conocido de La Yein Fonda que volverá a subir al escenario como uno de los grandes ganadores en los Premios Pulsar 2025, gracias a su álbum “Undesastre” que se llevó varios galardones, entre otros, Mejor Artista Pop.

The Skatalites, el influyente combo de Jamaica que fundó nada menos que el ska y lo han difundido por el mundo entero, es una de las sorpresas de La Yein Fonda, cuyo nexo con Chile es elocuente en su fantástica grabación junto a Álvaro Henríquez de “Un amor violento”, el clásico de Los Tres reconvertido en una atractiva y rítmica versión caribeña que incluso han tocado juntos en vivo. De más cerca, otros conocidos de la casa son Los Mirlos, verdadera leyenda latinoamericana que llega desde Perú con su hipnótica, sicodélica e irresistible cumbia amazónica, de tanta acogida en nuestro país.

Otros imprescindibles debutan La Yein Fonda, como Los Vásquez, uno de los dúos de música romántica más populares de la música chilena, cuyo pop cebolla ha logrado un arraigo profundo en el público nacional, además celebrando sus 15 años de vida artística como un nombre ineludible del cancionero local. Asimismo, Joe Vasconcellos, otro portento de nuestra música, por estos días conmemora tres décadas de un álbum clave de su discografía, el súperventas “Toque”, que tantos clásicos sumó a nuestro país, cuya espectacular puesta en escena prometen baile y emoción por igual.

Son solo algunos nombres que completan el atractivo cartel de La Yein Fonda, también con figuras de renombre como Las Niñas, Torito Alfaro, María Esther Zamora y el Trío Esmeralda, así como Tikitiklip y El Perro Chocolo y su Banda para el público infantil.