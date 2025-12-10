Debate Anatel: Analista dice que fue un “diálogo de sordos” con poca conexión con el voto moderado

El debate presidencial de la Asociación Nacional de Televisión (Anatel) realizado la noche de este martes donde se enfrentaron por última vez antes del balotaje los candidatos Jeannette Jara (pacto Unidad por Chile y DC) y José Antonio Kast (partidos Republicano y Social Cristiano) volvió a instalar el tono confrontacional que ha marcado la recta final hacia la segunda vuelta.

Sin embargo, el encuentro no dejó definiciones claras ni señales nuevas para quienes buscaban elementos que pudieran inclinar la balanza. Así lo plantea Roberto Munita, analista político y académico de la Universidad de los Andes (Uandes) y UNAB, quien afirma que lo que se vio fue “un diálogo de sordos”, marcado por ataques personales y una escasa disposición a escucharse realmente.

Poca llegada al voto huérfano

El experto sostiene que esta dinámica dificultó cualquier intento por captar a los electores más moderados. A su juicio, quienes respaldaron a Franco Parisi, Evelyn Matthei o Harold Mayne-Nicholls en primera vuelta difícilmente encontraron elementos que los movilicen.

“Esa gente que es apolítica, que es desideologizada, que es más moderada, lo que busca son puntos de contacto en los temas país, y eso la verdad es que se produjo poco”, sostiene.

Munita comenta que ambos postulantes mostraron momentos altos y bajos durante el debate, incluso moderando en ciertos pasajes el tono confrontacional.

En su análisis, Kast estuvo “más despierto” y “más asertivo” que en el primer debate, mientras que Jara comenzó con un estilo más cercano, para luego “irse exasperando” y terminar con la misma actitud que mostró en el debate de la Archi.

Finalmente, para el académico Uandes este no parece suficiente para modificar el panorama electoral. “Ambos candidatos llegan bien cansados, y dado lo que ha pasado en las últimas semanas, no creo que el debate de anoche haya movido la aguja”, concluye.