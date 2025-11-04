Debate presidencial Archi: el penúltimo cara a cara de los 8 candidatos que postulan a La Moneda

Los ocho candidatos y candidatas que postulan a La Moneda se vieron las caras por penúltima vez, previo a la elección presidencial del 16 de noviembre, en el debate radial organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi).

Tras más de dos horas y media, los candidatos dieron a conocer sus propuestas y opiniones sobre los diversos temas abordados en la instancia, consignó 24Horas.

En base a un sorteo previo, el orden en que fueron ubicados las y los candidatos no fue el mismo en el que aparecerán en la papeleta: Marco Enríquez-Ominami (independiente); José Antonio Kast (Partido Republicano); Harold Mayne-Nicholls (independiente); Eduardo Artés (independiente); Franco Parisi (Partido de la Gente); Jeannette Jara (pacto Unidad por Chile); Evelyn Matthei (Chile Vamos, Amarillos y Demócratas) y Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario).

Migración, derechos humanos, delincuencia, educación, economía, sistema político y declaraciones propias anteriores fueron parte de los tópicos.

Previo a la primera vuelta presidencial, elección programada para el 16 de noviembre, los candidatos y candidatas se verán las caras por última vez en un próximo debate.

Se trata del debate organizado por la Asociación Nacional de Televisión de Chile (Anatel), instancia que agrupa a los canales de televisión abierta.

El debate Anatel será el lunes 10 de noviembre desde las 21:00 horas.