Home Nacional "debate presidencial archi: el penúltimo cara a cara de los 8 cand..."

Debate presidencial Archi: el penúltimo cara a cara de los 8 candidatos que postulan a La Moneda

Migración, derechos humanos, delincuencia, educación, economía, sistema político y declaraciones propias anteriores fueron parte de los temas que trataron los abanderados.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia

Los ocho candidatos y candidatas que postulan a La Moneda se vieron las caras por penúltima vez, previo a la elección presidencial del 16 de noviembre, en el debate radial organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi).  

Tras más de dos horas y media, los candidatos dieron a conocer sus propuestas y opiniones sobre los diversos temas abordados en la instancia, consignó 24Horas.

En base a un sorteo previo, el orden en que fueron ubicados las y los candidatos no fue el mismo en el que aparecerán en la papeleta: Marco Enríquez-Ominami (independiente); José Antonio Kast (Partido Republicano); Harold Mayne-Nicholls (independiente); Eduardo Artés (independiente); Franco Parisi (Partido de la Gente); Jeannette Jara (pacto Unidad por Chile); Evelyn Matthei (Chile Vamos, Amarillos y Demócratas) y Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario).

Migración, derechos humanos, delincuencia, educación, economía, sistema político y declaraciones propias anteriores fueron parte de los tópicos.

Previo a la primera vuelta presidencial, elección programada para el 16 de noviembre, los candidatos y candidatas se verán las caras por última vez en un próximo debate.

Se trata del debate organizado por la Asociación Nacional de Televisión de Chile (Anatel), instancia que agrupa a los canales de televisión abierta.

El debate Anatel será el lunes 10 de noviembre desde las 21:00 horas.

Matthei precisa dichos sobre el Plan de Búsqueda en el debate de la Archi: “Estoy absolutamente a favor de cumplir con los DDHH”
Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

Senador Cruz-Coke y homicidio de su primo en La Reina:...

El parlamentario de Evópoli dijo a Chilevisión que Eduardo Cruz-Coke “era una persona que se desvivía por sus hijos. La señora de él, Carolina, en el funeral habló de lo buen padre que es. Uno no habla de un parricida como el buen padre que es y Eduardo era una enorme persona, de un corazón de oro”.

Leer mas
Nacional

Matthei precisa dichos sobre el Plan de Búsqueda en el...

La candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas dijo que “en primer lugar, no dije que yo lo piense, sino que mucha gente lo piensa. Y tiene que ver con que en general hay una mala evaluación de las instituciones que están preocupadas del tema de los derechos humanos”.

Leer mas
Nacional

Calama: detienen a pareja por venta ilegal de explosiv...

El hecho fue descubierto gracias a una investigación conjunta de la Fiscalía de Calama y Carabineros del OS7 El Loa, recogió El Diario de Antofagasta.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
13
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/