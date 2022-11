“¡Déjame terminar!”: el tenso diálogo entre ministra Javiera Toro y José Antonio Neme por tomas de terreno

La ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, vivió un tenso cruce en vivo con el periodista José Antonio Neme, este lunes en “Mucho Gusto”.

Neme, refiriéndose a las varias tomas que han ocurrido en el país, afirmó que “hoy las personas necesitan herramientas adicionales (para recuperar los terrenos). Evidentemente, con lo que hay, no es suficiente. Judicializándolo y utilizando la fuerza pública, no es suficiente”.

“Es de lógica que el Estado a través del Ejecutivo debe entregar herramientas legales adicionales a las personas naturales para poder destrabar este problema”, apuntó.

Ante ello, la ministra respondió: “Primero, es importante distinguir entre la delincuencia y la necesidad habitacional. Y en ese sentido, no significa que el gobierno esté abandonando estas situaciones. Está respondiendo con una política que tiene dos dimensiones: una, que es la acción inmediata…”, pero fue interrumpida por Neme.

“Ministra, disculpe que tengamos este intercambio de opinión, pero transgredir la ley es transgredir la ley. Yo no haría tan clara esa diferencia porque todo termina en una zona gris donde uno no logra identificar qué necesita”, manifestó.

A ello, Javiera Toro contestó: “Esto no se trata de poner excusas, se trata de tener una política responsable de Estado, porque ustedes mismos lo han señalado: acá hay una falla del Estado. Por eso, una política responsable. Se está actuando fuerte para evitar que siga creciendo este fenómeno”, afirmó.

Y Neme replicó: “Yo no estoy interpelándola a usted porque yo sé que usted tiene que ver con algo muy específico que son los terrenos fiscales. Estoy invitando a una reflexión a la gente en su casa. Porque si yo estoy en mi casa y me tienen tomado un terreno y la escucho a usted, yo digo ‘no tengo ninguna opción’”.

LA DURA REACCIÓN

Ministra Toro: “Perdona, siento que me estás malinterpretando, porque yo he sido muy clara. Nosotros no avalamos estas situaciones, estamos evitando que proliferen (las tomas) y estamos haciéndonos cargo de la situación de fondo. No pongas palabras en mi boca, no estoy dando mensajes que llamen al crecimiento de estas situaciones. Estoy contando que la política del gobierno es decidida…”.

José Antonio Neme: “Claramente no es suficiente, ministra. Discúlpeme que le diga”.

Ministra Toro: “Disculpa, déjame terminar”.

José Antonio Neme: “Sí, la dejo terminar y después usted me deja terminar a mí”.

Ministra Toro: “No podemos seguir legitimando la acción económica que está detrás del delito de lotear, vender y estafar. Estamos actuando con decisión”.

Para cerrar, y con un ambiente más distendido, Neme aclaró que “yo siempre he hablado de Estado y no de gobierno. Ahora, uno le pasa la cuenta al gobierno. Uno llama al gobierno de turno aunque no sea su responsabilidad”.

Revisa el momento