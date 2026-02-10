Delpiano por muerte de conscripto: “Encontramos a mucho joven con depresión”

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, se refirió al fallecimiento de un conscripto que realizaba su Servicio Militar en la Segunda Brigada Acorazada “Cazadores”, con sede en Pozo Almonte, y analizó las circunstancias que llevan a que estos dramáticos casos se repitan.



“No se ha dado a conocer formalmente la causa de muerte, yo creo que por respeto a la familia y por la investigación que se está haciendo, no es bueno hacer mayores comentarios”, indicó la ministra en diálogo con el programa de streaming Turno.



Delpiano aseguró que desde el ministerio han “estados atentos y han acompañado a los familiares del joven -que ya viajaron a la zona-, así como los conscriptos que también estaban haciendo guardia esa noche”.



La ministra destacó que situaciones como esta “hacen más urgente” considerar la realidad de los jóvenes que son reclutados.



“Es una edad muy compleja los 18, 19 años. Tal vez antes eran los 14, 15, hoy día es un poco más tarde”, indicó. Para Delpiano el cambio generacional respondería a factores como la pandemia,

“El efecto pandemia está muy fuertemente”



“El efecto pandemia está muy fuertemente, el efecto distancia de la familia, muchos son de familias pequeñas, un hermano, si es que, o hijo único, hay muchos factores que están determinando”, comentó la secretaria de Estado.



Y puso énfasis en que hoy se están reforzando medidas como los exámenes de “salud física y también salud mental. Y la verdad es que nos encontramos con mucho joven con depresión o que han tenido consumo complejo de droga”.



“Nos estamos encontrando con un joven de 18-19 años distinto al que nos encontrábamos antes, y yo creo que este es el joven que vivió la pandemia a los 11-12 (…) entonces quedó aislado, quedó en una situación compleja, pero por eso que se está poniendo muchísima más atención a esto”, aseguró.



Delpiano reforzó que ahora los exámenes psicológicos están “absolutamente incorporados en lo que es el examen previo para entrar, como todos los exámenes con la altura, que no es menor, porque siempre se pensaba un joven de 18 años se puede subir a cualquier parte, está en su mejor edad, y la verdad es que (…) hay mucho joven que tiene enfermedades cardíacas o de insuficiencia respiratoria para la altura”, sostuvo.



Respecto a la nueva etapa del proceso, la ministra destacó que hoy existe una “mayor flexibilidad” en el Servicio Militar. “Primero hay dos opciones en el año de poder acuartelarse (…) el acuartelamiento es en abril y también puede ser en agosto”.



“El normal es abril. Agosto es una posibilidad para personas que estaban trabajando fuera o estaban con algún problema especial, que lo puedan justificar y pueden acuartelarse”, comentó.



Asimismo, resaltó que hay flexibilidad en la continuidad de estudios. “Para personas que estudian, que están estudiando, si tú haces enero y febrero durante dos años seguidos, cumples con tu Servicio Militar. Entonces lo puedes hacer en verano, es un trabajo bien intensivo, pero toma enero, febrero, enero, febrero del año siguiente y cumpliste con tu Servicio Militar”, indicó.