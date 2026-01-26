Home Vanguardia "denisse campos revela la situación que habría provocado el quiebr..."

Denisse Campos revela la situación que habría provocado el quiebre de la relación con su hermana Daniella

“La Daniella nunca ha respetado nada, es avasalladora. Se ha quedado con amigos míos cuando yo estuve afuera de Chile. Siempre ha querido lo que yo tengo, siempre”, comentó Denisse en “Primer Plano”.

Leonardo Medina
Denisse Campos volvió a arremeter en contra de su hermana gemela, Daniella Campos, y esta vez, dio a conocer la situación que explicaría parte del quiebre definitivo en la relación entre ambas. 

En diálogo con el estelar de Chilevisión, “Primer Plano”, Denisse rompió el silencio en torno a un rumor que circuló por años, e indicó que el distanciamiento con su hermana tendría relación con un problema que involucró al extenista nacional, Nicolás Massú.

Denisse y Massú tuvieron un romance en 1999, pero años después, Daniella también habría tenido un affaire con el deportista.

Según el testimonio de Denisse, todo ocurrió cuando junto a su hermana eran vecinas y tenían la misma asesora del hogar.

“Mi nana me dijo: Denisse, te tengo que contar algo, yo acabo de entrar a servir desayuno a la pieza y estaba con Nicolás”, sostuvo.

La exmodelo aseguró que “la Daniella nunca ha respetado nada, es avasalladora. Se ha quedado con amigos míos cuando yo estuve afuera de Chile. Siempre ha querido lo que yo tengo, siempre”. 

Además, le envió un directo mensaje a su hermana. “Te pondría la banda de infiel, de cornuda y la banda de amante también te la podrías colgar, porque recuerda que cuando estabas con Iván Zamorano allá en Barcelona, no se bajaba del avión en Santiago, seguía derecho hacia Nueva York”, expresó. 

“La Daniella igual fue infiel, ella tiene que recordar. Todo Zapallar y Maitencillo sabemos los cuernos que le ponía al marido allá con el amigo que la recibía y ahí escondían todas sus travesuras”, mencionó. 

En tanto, consultada por el tema, Daniella dijo que “no me voy a referir a cosas que tiran al voleo, que si la única intención es tratar de hacer daño. La historia está escrita, no se puede borrar con el codo. Así que nada que decir”.

Source Texto: La Nación
