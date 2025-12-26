Home Nacional "desbaratan casino clandestino en franklin: incautan 40 máquinas d..."

Desbaratan casino clandestino en Franklin: incautan 40 máquinas de juego

Efectivos policiales que realizaban patrullaje preventivo en el sector, se percataron de un casino clandestino y procedieron a su fiscalización, incautando 40 máquinas de juego de azar.

Patricia Schüller Gamboa
Carabineros durante una fiscalización desbarató un casino clandestino y detuvieron a dos sujetos en el Barrio Franklin, en la comuna de Santiago.

Cerca de las 11:00 horas de este viernes, efectivos policiales que realizaban patrullaje preventivo en el sector, se percataron de un casino clandestino y procedieron a su fiscalización, incautando 40 máquinas de juego de azar.

Además, se logró la detención de la administradora del lugar de iniciales W.G.L. venezolana, 21 años de edad y de uno de los jugadores, identificado como R.E.C.C, 39 años de edad, nacionalidad venezolana, quien mantenía situación migratoria regular y contaba con antecedentes penales por amenazas simples.

Finalmente, el local fue clausurado y las personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público.

Patricia Schüller Gamboa

