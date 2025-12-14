Desbordes descarta un “estallido 2.0” luego de los dichos de Carter sobre recortes de Kast

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), se refirió este domingo a los polémicos dichos del senador electo Rodolfo Carter, quien advirtió sobre una “calle incendiada” ante la eventual divulgación de detalles del recorte presupuestario de 6.000 millones de dólares que contempla el programa de José Antonio Kast (Partido Republicano).

En conversación con Radio Cooperativa, el jefe comunal fue consultado por la eventual reacción de la futura oposición frente a los ajustes propuestos por el abanderado republicano.

“Yo no tengo ese temor. He hablado con amigos socialistas, del PPD, radicales, DC, incluso parlamentarios que van a estar en el próximo Congreso, y los veo con una disposición de apoyar los buenos proyectos. Y no van a estar con una lógica de negar la sal y el agua”, respondió.

Desbordes agregó que el mensaje del Presidente Gabriel Boric fue positivo y señaló: “El Presidente Boric, en la mañana, daba un mensaje que es bastante positivo. Ojalá esa sea la tónica si es que se da lo que es bien probable, que gane José Antonio Kast”.

El alcalde abordó también el escenario de eventuales movilizaciones y afirmó: “Ahora, ¿va a aparecer más gente en las calles? Sí, pero no hay por dónde un ambiente de estallido social 2.0, porque la gente hoy día no quiere nada con la violencia, rechaza la violencia, a diferencia de lo que pasó en esa época, que hay que reconocer que el 60% o más decía que la violencia era necesaria para lograr cambios. La gente hoy día no está en esa parada”.

En esa línea, Desbordes enfatizó que no visualiza un escenario similar al de 2019, sosteniendo: “Veo que puede haber movilizaciones, que puede haber más actividad en la calle, pero por ningún motivo un riesgo de algo como el 2019”.

“Me sorprendió lo que dijo Rodolfo”

El alcalde Desbordes también se mostró crítico frente a las declaraciones de Rodolfo Carter y afirmó: “A mí me sorprendió lo que dijo Rodolfo. No tengo antecedentes que me hagan pensar que va a haber recortes en áreas donde la ciudadanía se nos va a manifestar”.

Finalmente, descartó afectaciones a beneficios sociales relevantes y concluyó: “La PGU no se va a tocar, y los programas sociales en general no veo cuál se podría eliminar. Uno podrá hacerlo más eficiente, pero eliminar programas sociales no veo no veo por dónde”.