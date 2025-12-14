Johannes Kaiser: “A ver si los comunistas aprenden a no salir a la calle a dejar la escoba”

El excandidato presidencial y actual diputado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, conversó con la prensa antes de emitir su voto en el Liceo 7 de Providencia.

En diálogo con Mega, el parlamentario manifestó estar “entusiasmado” por el resultado de la segunda vuelta presidencial.

“Yo espero por supuesto que José Antonio Kast gane las elecciones y que gane con una cierta ventaja, pero cuál va a ser la ventaja es un tema de debate(…) uno puede adivinar no más, con el tema de las encuestas uno queda un poquitito tostado la última vez”, señaló.

Consultado sobre la diferencia que debería obtener Kast para dar estabilidad a su eventual gobierno, Kaiser respondió: “Tendrían que ser como 49 puntos de diferencia, a ver si los comunistas aprenden a no salir a la calle a dejar la escoba contra gobiernos democráticamente electos“.

El diputado aclaró que este escenario “siendo realistas, no es posible”.

En esa misma línea, Kaiser advirtió que cualquier administración deberá enfrentar dificultades heredadas del actual gobierno. “Toda administración, todo gobierno que se instale ahora tiene que tener claro que le van a explotar muchas minas que ha dejado este gobierno porque hay problemas presupuestarios, hay problemas de gestión que son muy profundos, hay una deuda de arrastre, se está bicicleteando mucha deuda también respecto de proveedores”.

El parlamentario agregó que sería “absolutamente inaceptable” que gremios vinculados al Partido Comunista presionen al próximo gobierno mediante la violencia. “Lo que sería absolutamente inaceptable sería que ciertos gremios que están en manos del Partido Comunista o asociados al PC, a la extrema izquierda, empiecen ahora, en los primeros meses del próximo gobierno, a presionarlo a través de la violencia”.

Finalmente, Kaiser aseguró que si Kast gana la elección, “no va a haber paz social“.