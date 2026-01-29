Home Nacional "desbordes: “que salga de una vez por todas la ley de seguri..."

Desbordes: "Que salga de una vez por todas la Ley de Seguridad Municipal"

El alcalde de Santiago, en conversación con Radio Agricultura, recalcó que "necesitamos más recursos para seguridad, más cámaras de televigilancia. El Presidente electo me juró que iba a abrir la billetera, así que se la voy a cobrar en marzo".

Desbordes: “Que salga de una vez por todas la Ley de Seguridad Municipal”

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), se refirió al combate del crimen y al comercio ilegal en la comuna, llamando a acelerar la tramitación de la Ley de Seguridad Municipal.

En conversación con Radio Agricultura, Desbordes señaló que “nos faltan muchos carabineros, han disminuido en vez de aumentar en estos años, se va más de lo que entra. El general director de Carabineros ha logrado frenar eso, ha logrado que ahora salga casi la misma cantidad que entra”.

“Si usted hoy día dijera ‘le voy a aumentar la dotación a Carabineros 70.000’. La verdad es que es un espejismo, es una utopía. Porque todavía no tenemos ni siquiera la dotación de 60 mil. En eso está trabajando el alto mando de Carabineros”, añadió.

“Yo necesito ese reglamento operando”

Desbordes realizó un llamado a “que salga de una vez por todas la ley y el reglamento de la Ley de Seguridad Municipal. Yo necesito ese reglamento operando. Me han agredido esta semana dos agentes de seguridad”.

“Yo espero que salga pronto, porque la ley a todo esto no entra en vigencia de inmediato. Se estableció un periodo de seis meses desde que la ley se aprobaba”, indicó.

Asimismo, recalcó que “necesitamos más recursos para seguridad, más cámaras de televigilancia. El Presidente electo me juró que iba a abrir la billetera, así que se la voy a cobrar en marzo”.

