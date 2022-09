Diego López: “Sé que estoy en un equipo grande y acá depende de los resultados”

Fue el propio presidente de Azul Azul, Michael Clark, quien el lunes abrió la puerta para una salida del técnico uruguayo de Universidad de Chile, Diego López, si es que el elenco estudiantil pierde el partido de este miércoles ante Coquimbo Unido en Valparaíso, el cual es clave para escapar del descenso.

El estratego charrúa se refirió a esta situación y si bien aseguró que nadie le ha dicho nada en el club, está en conocimiento de que una derrota lo dejaría tambaleando en la banca.

“Con el presidente no he hablado, no sé qué respondió a la pregunta. Está bien, siempre lo dije. Sé que estoy en un equipo grande y acá depende de los resultados. Lo negativo lo pueden decir ustedes, yo pienso que va a salir todo bien. El equipo trabajó fuerte y bien, estamos confiados en que se va a dar el resultado. No vengo acá pensando que voy a perder. Soy consciente de que hemos dejado puntos importantes, pero sé cómo hemos trabajado”, reconoció el DT.

Sobre el cotejo ante los “piratas”, sostuvo: “Se ha trabajado fuerte, no es lo que falta. Creo que tenemos que ser positivos y pensar que esta vez se va dar el resultado. Si llega el resultado sin jugar bien también es bienvenido. En momentos hemos jugado bien, con chances y no concretamos, por eso hemos trabajado la definición”.

“Creo que la presión y la tabla hablan claro. Lo dije antes y lo vuelvo a decir, la tabla no miente y estamos en situación complicada. Hay que ser realistas y saber lo que nos jugamos. Tenemos que jugar sabiendo, jóvenes y grandes, que nos estamos jugando algo importante, que no se tendría que estar en esta zona pero la realidad es esta. Todos somos conscientes donde estamos, nos hemos metido solos y tenemos que salir juntos, que es lo fundamental”, añadió.