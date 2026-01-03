Home Internacional "diosdado cabello, nº2 del régimen venezolano, llamó a la calma..."

Diosdado Cabello, Nº2 del régimen venezolano, llamó a la calma

“Aquí hay un pueblo organizado que sabe qué hacer”, declaró Cabello en su comparecencia en la calle, rodeado de fuerzas de seguridad, y ataviado con casco y chaleco antibalas, después de los rumores que lo daban por muerto tras un ataque a su residencia.

Patricia Schüller Gamboa
El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, el N°2 del régimen venezolano, compareció esta madrugada ante la población del país para llamar a la calma a los ciudadanos y denunciar una “masacre” provocada por los ataques de EEUU que permitieron la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su mujer, la primera dama Cilia Flores.

“Llamo a la calma de nuestro pueblo. Confíen en el liderazgo, en la dirigencia del alto mando político y militar para la situación que estamos atravesando. Mucha calma, que nadie caiga en el desespero para facilitarle las cosas al enemigo invasor, terrorista, que nos atacó cobardemente”, indicó.

El dirigente chavista instó a la ciudadanía a mantener la calma, evitar provocaciones y no caer en la desesperanza, antes de pedir la intervención internacional ante lo que ha descrito como un “ataque cobarde” y una “masacre”.

“Esperamos que el mundo se pronuncie sobre este ataque contra civiles”, añadió. “Un ataque cobarde mientras la gente dormía, un ataque a civiles, una masacre. ¿Van a ser los organismos internacionales cómplices?”, manifestó Cabello, si bien todavía no hay cifras oficiales sobre las bajas causadas por los ataques norteamericanos.

También el fiscal general del país, Tarek William Saab, se pronunció en los mismos términos: confirma heridos graves y víctimas mortales pero no ha acabado de precisar una cifra exacta.

“Hay víctimas inocentes han resultado mortalmente heridas y otras han muerto a causa de este criminal ataque terrorista”, declaró. Saab también reiteró la exigencia inicial de la vicepresidentta, Delcy Rodríguez, de que EEUU presente una prueba de vida que demuestre que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, estaban vivos.

Fiscal general de Estados Unidos confima que Maduro y su esposa fueron imputados en Nueva York
Patricia Schüller Gamboa

