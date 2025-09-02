Home Nacional "diputada arce se refiere a la muerte de su hermano en el monument..."

Diputada Arce se refiere a la muerte de su hermano en el Monumental y cuestiona seguridad en los estadios

“Como familia lo hemos conversado y nos parece una decisión al menos cuestionable, que no se haya detenido el partido. Más aún cuando tenemos situaciones anteriores que también han afectado y han terminado con la muerte de otros hinchas”, manifestó la parlamentaria.

Leonardo Medina
La diputada Mónica Arce se refirió este martes a la muerte de su hermano el pasado domingo en el Estadio Monumental, quien falleció luego de sufrir una caída desde la techumbre del recinto de Macul, en el Superclásico ante Universidad de Chile.

Desde el Congreso, y según lo consignado por T13, la parlamentaria admitió que la decisión de su hermano, al intentar pasar de un sector del estadio a otro, fue “irresponsable”, pero además, lanzó una crítica por los operativos de seguridad al interior de los estadios. 

Arce expresó que su “familia está muy afectada y nosotros lo conversamos y estamos muy claros, hicimos la reflexión de que la decisión de mi hermano fue a lo menos irresponsable”. 

“Sabemos que pudo incluso haber afectado a otras personas”, mencionó, añadiendo que su hermano era “un joven muy tranquilo, que trabajaba, solo era fanático, era demasiado fanático, seguía a su equipo a todas las regiones que podía, al extranjero”. 

En la misma línea, comentó que “la única mala decisión que ha tomado en su vida, finalmente le costó la vida. Fue su última decisión”.

Por su parte, realizó un llamado a reflexionar sobre “la corresponsabilidad que existe ante estos eventos deportivos o masivos y las propias decisiones de los hinchas”.

“No puede ser que un hincha tenga acceso a poder subirse al techo de un estadio o de un recinto, acá hay temas de infraestructura. También como familia lo hemos conversado y nos parece una decisión al menos cuestionable, que no se haya detenido el partido. Más aún cuando tenemos situaciones anteriores que también han afectado y han terminado con la muerte de otros hinchas”, remarcó.

En este sentido, subraýó que “esto no puede seguir ocurriendo, que las dirigencias tienen que hacerse cargo de la infraestructura y también de la seguridad de sus establecimientos, porque al parecer la seguridad de los estadios hoy día está, me hago responsable, es una opinión personal, desde la cancha hacia adentro, para proteger a los jugadores”.

“Extrañarte…”: El mensaje de despedida de la diputada Mónica Arce a su hermano, fallecido por caída en el Monumental
Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Leonardo Medina

Leonardo Medina
