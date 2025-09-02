“Extrañarte…”: El mensaje de despedida de la diputada Mónica Arce a su hermano, fallecido por caída en el Monumental

La diputada del Distrito N°12, Mónica Arce, dedicó recientemente un mensaje de despedida a su hermano por parte de padre, Sergio Arce, hincha de Colo Colo que murió el pasado domingo, debido a un fatal accidente en el Estadio Monumental.

A través de sus estados de WhatsApp, la parlamentaria compartió una imagen publicada por el Centro Educativo Salesianos Alameda, y expresó que “extrañarte… se queda corto el sentimiento que hoy nos invade”.

En tanto, en la imagen del Centro Educativo Salesianos Alameda escribieron una cadena de oración, donde señalaron que “oramos por el eterno descanso de nuestro ex estudiante Sergio Arce Romero (Generación 2013)”.

“Nos unimos en oración por él y su eterno descanso. Fuerza a su familia. Muchas gracias”, indicaron.

Consignar que Sergio Arce, de 31 años, perdió la vida el pasado domingo, luego de caer desde un techo del recinto de Macul, durante el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile.